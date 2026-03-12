Рейтинг@Mail.ru
Эпидемии могут стать продуктом человеческого интеллекта, считает Медведев - РИА Новости, 12.03.2026
08:17 12.03.2026
Эпидемии могут стать продуктом человеческого интеллекта, считает Медведев
Новые эпидемии могут перестать быть сугубо природным явлением и превратятся в продукт человеческого интеллекта, порой пагубного тщеславия и злой воли
общество
россия
дмитрий медведев
россия
общество, россия, дмитрий медведев
Общество, Россия, Дмитрий Медведев
Эпидемии могут стать продуктом человеческого интеллекта, считает Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Новые эпидемии могут перестать быть сугубо природным явлением и превратятся в продукт человеческого интеллекта, порой пагубного тщеславия и злой воли, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В статье "Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад" для журнала "Эксперт" Медведев написал, что наибольшую обеспокоенность государств в связи с массовым распространением технологических новаций в социальном обиходе вызывает возможность их неправомерного использования различными экстремистами и преступниками. В числе таких угроз Медведев назвал биотехнологии.
"Мы стоим на пороге новой метафизической реальности, когда распространение инфекционных и вирусных заболеваний, возникновение новых эпидемий и пандемий может перестать быть сугубо природным явлением и превратиться в продукт человеческого интеллекта, порой пагубного тщеславия и злой воли", - сообщил Медведев.
Он пояснил, что возрастает доступность специализированного оборудования, сырья и модификации биологических организмов, что чревато появлением искусственно модифицированных РНК-вирусов с высокой контагиозностью и вирулентностью.
ОбществоРоссияДмитрий Медведев
 
 
