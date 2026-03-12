https://ria.ru/20260312/medvedev-2080121755.html
Медведев назвал Украину "Страной 404"
Медведев назвал Украину "Страной 404" - РИА Новости, 12.03.2026
Медведев назвал Украину "Страной 404"
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Украину несуществующей "Страной 404".
Медведев назвал Украину "Страной 404"
Медведев назвал Украину несуществующей «Страной 404»