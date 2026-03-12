Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал Украину "Страной 404"
08:09 12.03.2026 (обновлено: 08:18 12.03.2026)
Медведев назвал Украину "Страной 404"
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Украину несуществующей "Страной 404". РИА Новости, 12.03.2026
экономика, россия, украина, дмитрий медведев
Экономика, Россия, Украина, Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Украину несуществующей "Страной 404".
В своей статье для журнала "Эксперт" он отметил, что украинский кризис рано или поздно закончится.
"На смену набившим оскомину искусственно раздутым переживаниям о судьбах несуществующей "Страны 404" в ближайшем будущем придет осознание необходимости ответа на куда как более серьезные глобальные вызовы и угрозы, связанные с переходом на новый технологический уровень", - написал Медведев.
Сторонник радикальной оппозиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Бунты уже начались". Грозит ли Украине новый Майдан
10 марта, 08:00
 
ЭкономикаРоссияУкраинаДмитрий Медведев
 
 
