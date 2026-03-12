Рейтинг@Mail.ru
Мировые энергетические рынки переживают острейший кризис, заявил глава МЭА - РИА Новости, 12.03.2026
14:27 12.03.2026
Мировые энергетические рынки переживают острейший кризис, заявил глава МЭА
Мировые энергетические рынки переживают острейший кризис, заявил глава МЭА - РИА Новости, 12.03.2026
Мировые энергетические рынки переживают острейший кризис, заявил глава МЭА
Мировые энергетические рынки переживают острейший кризис в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, заявил в четверг глава Международного энергетического агентства РИА Новости, 12.03.2026
Мировые энергетические рынки переживают острейший кризис, заявил глава МЭА

Глава МЭА Бироль: мировые энергетические рынки переживают острейший кризис

СТАМБУЛ, 12 мар - РИА Новости. Мировые энергетические рынки переживают острейший кризис в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, заявил в четверг глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.
"Мировые энергетические рынки переживают сейчас острейший кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке. В связи с обстановкой в Ормузском проливе возникли серьезные перебои в поставках нефти и газа", - заявил Бироль в Стамбуле журналистам, среди которых был корреспондент РИА Новости.
Бироль отметил, что решение членов МЭА высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов из-за сбоев в поставках в связи с ситуацией на Ближнем Востоке нацелено на улучшение ситуации с поставками.
Речь идет о самом большом объеме за все время существования агентства.
Согласованное сокращение запасов является шестым в истории агентства, которое было создано в 1974 году. Предыдущие коллективные действия были предприняты в 1991, 2005, 2011 годах и дважды в 2022 году, говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что чрезвычайные запасы будут доступны рынку в течение периода времени, соответствующего национальным условиям каждой страны-участницы, и будут сопровождаться дополнительными мерами со стороны некоторых стран.
У стран-членов МЭА более 1,2 миллиарда баррелей чрезвычайных запасов и 600 миллионов баррелей промышленных резервов, находящихся в государственной собственности.
