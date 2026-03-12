Мировые энергетические рынки переживают острейший кризис, заявил глава МЭА

СТАМБУЛ, 12 мар - РИА Новости. Мировые энергетические рынки переживают острейший кризис в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, заявил в четверг глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

"Мировые энергетические рынки переживают сейчас острейший кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке. В связи с обстановкой в Ормузском проливе возникли серьезные перебои в поставках нефти и газа", - заявил Бироль в Стамбуле журналистам, среди которых был корреспондент РИА Новости.

Бироль отметил, что решение членов МЭА высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов из-за сбоев в поставках в связи с ситуацией на Ближнем Востоке нацелено на улучшение ситуации с поставками.

Речь идет о самом большом объеме за все время существования агентства.

Согласованное сокращение запасов является шестым в истории агентства, которое было создано в 1974 году. Предыдущие коллективные действия были предприняты в 1991, 2005, 2011 годах и дважды в 2022 году, говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что чрезвычайные запасы будут доступны рынку в течение периода времени, соответствующего национальным условиям каждой страны-участницы, и будут сопровождаться дополнительными мерами со стороны некоторых стран.