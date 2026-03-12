Рейтинг@Mail.ru
МЭА понизило прогноз по добыче нефти в 2026 году вдвое - РИА Новости, 12.03.2026
12:04 12.03.2026
МЭА понизило прогноз по добыче нефти в 2026 году вдвое
МЭА понизило прогноз по добыче нефти в 2026 году вдвое - РИА Новости, 12.03.2026
МЭА понизило прогноз по добыче нефти в 2026 году вдвое
Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по темпам роста мировой добычи нефти по итогам 2026 года вдвое - на 1,28 миллиона баррелей в... РИА Новости, 12.03.2026
экономика
международное энергетическое агентство
https://ria.ru/20260312/neft-2080125026.html
экономика, международное энергетическое агентство
Экономика, Международное энергетическое агентство
МЭА понизило прогноз по добыче нефти в 2026 году вдвое

МЭА понизило прогноз по добыче нефти в 2026 году на 1,28 млн барр в сутки

Нефтяной станок-качалка . Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по темпам роста мировой добычи нефти по итогам 2026 года вдвое - на 1,28 миллиона баррелей в сутки, до 1,11 миллиона баррелей в сутки, теперь ожидает добычу на уровне 107,23 миллиона баррелей в сутки, говорится в мартовском докладе агентства.
Месяцем ранее агентство прогнозировало, что добыча в этом году вырастет на 2,39 миллиона баррелей в сутки - до 108,56 миллиона баррелей в день.
Согласно приложенным таблицам, теперь МЭА ожидает, что добыча нефти в мире в этом году вырастет на 1,11 миллиона баррелей в сутки - до 107,23 миллиона баррелей в сутки.
По оценке МЭА, в 2025 году нефтедобыча выросла на 3,05 миллиона баррелей в сутки и составила в среднем 106,12 миллиона баррелей в день.
