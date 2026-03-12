https://ria.ru/20260312/mchs-2080232970.html
МЧС доставило в Азербайджан 13 тонн гумпомощи для Ирана
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил в Азербайджан свыше 13 тонн гуманитарной помощи, в последующем груз будет передан уполномоченным представителям... РИА Новости, 12.03.2026
россия
азербайджан
иран
МЧС доставило в Азербайджан 13 тонн гумпомощи для Ирана
