14:39 12.03.2026 (обновлено: 14:44 12.03.2026)
В мире, Россия, Азербайджан, Иран, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Военная операция США и Израиля против Ирана
МЧС доставило в Азербайджан 13 тонн гумпомощи для Ирана

МЧС: в Азербайджан доставили более 13 тонн гумпомощи Ирану

Спецборт Ил-76 МЧС России
© Фото : МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Спецборт Ил-76 МЧС России . Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил в Азербайджан свыше 13 тонн гуманитарной помощи, в последующем груз будет передан уполномоченным представителям Ирана, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Самолет Ил-76 доставил гуманитарную помощь в Азербайджанскую Республику ", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что на борту самолета находятся лекарственные препараты общим весом более 13 тонн.
"Медикаменты будут переданы уполномоченным представителям правительства Исламской Республики Иран", - резюмирует МЧС России.
В мире, Россия, Азербайджан, Иран, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
