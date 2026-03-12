Рейтинг@Mail.ru
МЧС доставит в Азербайджан более 13 тонн гумпомощи для передачи Ирану
11:04 12.03.2026
МЧС доставит в Азербайджан более 13 тонн гумпомощи для передачи Ирану
МЧС доставит в Азербайджан более 13 тонн гумпомощи для передачи Ирану

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставит в Азербайджан более 13 тонн гуманитарной помощи для последующей передачи груза уполномоченным представителям Ирана, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"В соответствии с указанием президента Российской Федерации Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова авиацией ведомства организована доставка лекарственных препаратов в Азербайджанскую Республику для последующей передачи уполномоченным представителям правительства Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении министерства.
По данным ведомства, спецборт Ил-76 доставит гуманитарный груз общим весом более 13 тонн.
