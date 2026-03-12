https://ria.ru/20260312/mchs-2080158548.html
На территории Краснодарского края объявили ракетную опасность
На территории Краснодарского края объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.03.2026
На территории Краснодарского края объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T11:00:00+03:00
2026-03-12T11:00:00+03:00
2026-03-12T11:16:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975934610_332:751:2637:2047_1920x0_80_0_0_4cf3df2e312a8b6e9cf7da4c0f08fc75.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975934610_497:428:2655:2047_1920x0_80_0_0_0d0985835c19c3d8d78d5cde907d1278.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На территории Краснодарского края объявили ракетную опасность
МЧС: ракетную опасность объявили на территории Краснодарского края