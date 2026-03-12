Рейтинг@Mail.ru
11:00 12.03.2026 (обновлено: 11:16 12.03.2026)
На территории Краснодарского края объявили ракетную опасность
На территории Краснодарского края объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T11:00:00+03:00
2026-03-12T11:16:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На территории Краснодарского края объявили ракетную опасность

МЧС: ракетную опасность объявили на территории Краснодарского края

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСистема оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций
Система оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Система оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций. Архивное фото
КРАСНОДАР, 12 мар – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России.
"Ракетная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения ракет", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
