СМИ узнали, где содержится Мадуро
СМИ узнали, где содержится Мадуро - РИА Новости, 12.03.2026
СМИ узнали, где содержится Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро содержится в штрафном изоляторе в тюрьме в США, сообщает испанская газета ABC. РИА Новости, 12.03.2026
СМИ узнали, где содержится Мадуро
ABC: Мадуро содержится в штрафном изоляторе в тюрьме в США
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро содержится в штрафном изоляторе в тюрьме в США, сообщает испанская газета ABC
.
Власти США
3 января похитили Мадуро
и затем доставили в следственный изолятор в Бруклине
.
"Мадуро помещён в штрафной изолятор... Заключённые могут выходить из камеры три раза в неделю на один час - всегда в кандалах на руках и ногах и в сопровождении двух охранников", - говорится в публикации.
По данным источников издания, по ночам из камеры Мадуро слышно, как тот на испанском языке громко говорит, что его похитили и плохо с ним обращаются. Согласно информации газеты, Мадуро содержится в камере размером примерно три метра в длину и два метра в ширину с металлической кроватью, унитазом, раковиной и узким окном. Как отмечает ABC, такой изолятор должен защищать заключенных из зоны риска и "предотвращать самоубийства", но на практике это почти постоянное содержание в изоляции.
"Также зафиксировано, что Мадуро и его жена попросили о консульском визите венесуэльских представителей, и суд распорядился его обеспечить. Этот визит состоялся 30 января", - добавляет газета.
Источники ABC заявили, что содержание Мадуро в изоляторе связано с "мерами безопасности".
США в ночь на 3 января провели военную операцию против Венесуэлы
, в ходе которой президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес
были захвачены и доставлены в Нью-Йорк
для суда по обвинениям в наркоторговле. В результате бомбардировок Каракаса
и других районов, по данным венесуэльских властей, погибли не менее 100 человек и примерно столько же получили ранения среди военных и гражданских лиц.