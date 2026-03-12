Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, где содержится Мадуро
12:28 12.03.2026 (обновлено: 14:39 12.03.2026)
СМИ узнали, где содержится Мадуро
СМИ узнали, где содержится Мадуро - РИА Новости, 12.03.2026
СМИ узнали, где содержится Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро содержится в штрафном изоляторе в тюрьме в США, сообщает испанская газета ABC. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T12:28:00+03:00
2026-03-12T14:39:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
бруклин
николас мадуро
силия флорес
в мире, сша, венесуэла, бруклин, николас мадуро, силия флорес
В мире, США, Венесуэла, Бруклин, Николас Мадуро, Силия Флорес
СМИ узнали, где содержится Мадуро

ABC: Мадуро содержится в штрафном изоляторе в тюрьме в США

© AP Photo / Ariana CubillosПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро содержится в штрафном изоляторе в тюрьме в США, сообщает испанская газета ABC.
Власти США 3 января похитили Мадуро и затем доставили в следственный изолятор в Бруклине.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Мадуро потребовал от суда в США закрыть дело против него
27 февраля, 01:55
"Мадуро помещён в штрафной изолятор... Заключённые могут выходить из камеры три раза в неделю на один час - всегда в кандалах на руках и ногах и в сопровождении двух охранников", - говорится в публикации.
По данным источников издания, по ночам из камеры Мадуро слышно, как тот на испанском языке громко говорит, что его похитили и плохо с ним обращаются. Согласно информации газеты, Мадуро содержится в камере размером примерно три метра в длину и два метра в ширину с металлической кроватью, унитазом, раковиной и узким окном. Как отмечает ABC, такой изолятор должен защищать заключенных из зоны риска и "предотвращать самоубийства", но на практике это почти постоянное содержание в изоляции.
"Также зафиксировано, что Мадуро и его жена попросили о консульском визите венесуэльских представителей, и суд распорядился его обеспечить. Этот визит состоялся 30 января", - добавляет газета.
Источники ABC заявили, что содержание Мадуро в изоляторе связано с "мерами безопасности".
США в ночь на 3 января провели военную операцию против Венесуэлы, в ходе которой президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и доставлены в Нью-Йорк для суда по обвинениям в наркоторговле. В результате бомбардировок Каракаса и других районов, по данным венесуэльских властей, погибли не менее 100 человек и примерно столько же получили ранения среди военных и гражданских лиц.
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Не самая разумная трата денег". Американцы удивились цене захвата Мадуро
22 февраля, 08:00
 
