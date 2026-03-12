Рейтинг@Mail.ru
Во Львове будут судить сотрудника военкомата, сломавшего руку мужчине - РИА Новости, 12.03.2026
15:46 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/lvov-2080251974.html
Во Львове будут судить сотрудника военкомата, сломавшего руку мужчине
происшествия, украина, львов, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Происшествия, Украина, Львов, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Во Львове будут судить сотрудника военкомата, сломавшего руку мужчине

Во Львове будут судить сотрудника ТЦК, сломавшего руку мужчине при мобилизации

© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Сотрудник военкомата во Львове на западе Украины, сломавший мужчине руку в ходе мобилизации, предстанет перед судом, ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщили в госбюро расследований (ГБР).
"Во время проверки документов в одном из районов Львова группа работников ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) остановила 56-летнего местного жителя. Возник конфликт, и один из военнослужащих применил к мужчине физическую силу и нанес сильный удар. После этого работники ТЦК удерживали мужчину за руки и силой посадили в служебный автомобиль", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
По информации ведомства, при прохождении военно-врачебной комиссии у пострадавшего диагностировали перелом бугристости левой плечевой кости. Досудебное расследование в отношении сотрудника военкомата по обвинению его в превышении полномочий завершено, дело направлено в суд. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
ПроисшествияУкраинаЛьвовДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
