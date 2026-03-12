Во Львове будут судить сотрудника военкомата, сломавшего руку мужчине

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Сотрудник военкомата во Львове на западе Украины, сломавший мужчине руку в ходе мобилизации, предстанет перед судом, ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщили в госбюро расследований (ГБР).

По информации ведомства, при прохождении военно-врачебной комиссии у пострадавшего диагностировали перелом бугристости левой плечевой кости. Досудебное расследование в отношении сотрудника военкомата по обвинению его в превышении полномочий завершено, дело направлено в суд. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.