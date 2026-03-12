Люди скоро могут начать добывать ресурсы на Луне, считает Медведев

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Человечество в скором времени может начать добывать ресурсы на Луне, а также отправлять туда людей и грузы, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.