Люди скоро могут начать добывать ресурсы на Луне, считает Медведев - РИА Новости, 12.03.2026
08:27 12.03.2026
Люди скоро могут начать добывать ресурсы на Луне, считает Медведев
Человечество в скором времени может начать добывать ресурсы на Луне, а также отправлять туда людей и грузы, считает заместитель председателя Совета безопасности РИА Новости, 12.03.2026
2026
луна, россия, дмитрий медведев, единая россия
Луна, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Люди скоро могут начать добывать ресурсы на Луне, считает Медведев

Медведев: человечество скоро может начать добывать ресурсы на Луне

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Человечество в скором времени может начать добывать ресурсы на Луне, а также отправлять туда людей и грузы, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев опубликовал статью "Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад" в журнале "Эксперт".
"Уже в короткой перспективе человечество может прийти к добыче ресурсов на Луне, доставке туда людей и грузов", - написал Медведев.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Медведев предупредил о рисках использования ИИ
ЛунаРоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
