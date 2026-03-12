https://ria.ru/20260312/luna-2080124874.html
Люди скоро могут начать добывать ресурсы на Луне, считает Медведев
Люди скоро могут начать добывать ресурсы на Луне, считает Медведев - РИА Новости, 12.03.2026
Люди скоро могут начать добывать ресурсы на Луне, считает Медведев
Человечество в скором времени может начать добывать ресурсы на Луне, а также отправлять туда людей и грузы, считает заместитель председателя Совета безопасности РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T08:27:00+03:00
2026-03-12T08:27:00+03:00
2026-03-12T08:27:00+03:00
луна
россия
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072613376_0:141:2695:1657_1920x0_80_0_0_6f9197f01fdb1e3c1f84e8254f8a066a.jpg
https://ria.ru/20260312/medvedev-2080124522.html
луна
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072613376_149:0:2546:1798_1920x0_80_0_0_0627e9a4de8f2f2d087ebf313d94285e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луна, россия, дмитрий медведев, единая россия
Луна, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Люди скоро могут начать добывать ресурсы на Луне, считает Медведев
Медведев: человечество скоро может начать добывать ресурсы на Луне