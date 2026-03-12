Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области при пожаре на заводе пострадали пять человек
11:18 12.03.2026 (обновлено: 12:39 12.03.2026)
В Ростовской области при пожаре на заводе пострадали пять человек
В Ростовской области при пожаре на заводе пострадали пять человек
2026
происшествия, ростовская область, россия
Происшествия, Ростовская область, Россия
В Ростовской области при пожаре на заводе пострадали пять человек

© Фото : Главное управление МЧС России по Ростовской областиЛиквидация пожара на Каменском стеклотарном заводе в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мар — РИА Новости. Пять человек пострадали при пожаре на Каменском стеклотарном заводе в Ростовской области, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Пожар на заводе произошел при проведении сварочных работ в среду вечером. Его ликвидировали на площади 100 квадратных метров.
"Пострадали пять работников предприятия, доставлены в ЦГБ Каменск-Шахтинского", — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, у всех пострадавших ожоги.
Для тушения пожара привлекались 62 человека и 21 единица техники.
