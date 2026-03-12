Ликвидация пожара на Каменском стеклотарном заводе в Ростовской области

В Ростовской области при пожаре на заводе пострадали пять человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мар — РИА Новости. Пять человек пострадали при пожаре на Каменском стеклотарном заводе в Ростовской области, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Пожар на заводе произошел при проведении сварочных работ в среду вечером. Его ликвидировали на площади 100 квадратных метров.

"Пострадали пять работников предприятия, доставлены в ЦГБ Каменск-Шахтинского", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, у всех пострадавших ожоги.