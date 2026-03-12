Израиль ударил по девяти населенным пунктам на юге Ливана, сообщил источник

"Вражеская израильская авиация нанесла удары по девяти населенным пунктам на юге за последние два часа, большинство из них пришлись по частным домам", - рассказал собеседник агентства.

По словам источника, в результате ударов по поселению Бариш погибли три человека и еще несколько получили ранения, также от удара израильского беспилотника по машине в поселении Дейр Антар погиб еще один человек.