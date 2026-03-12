https://ria.ru/20260312/livan-2080235250.html
Израиль ударил по девяти населенным пунктам на юге Ливана, сообщил источник
Самолеты израильских ВВС нанесли удары по девяти населенным пунктам на юге Ливана за последние два часа, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. РИА Новости, 12.03.2026
в мире
ливан
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
БЕЙРУТ, 12 мар - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удары по девяти населенным пунктам на юге Ливана за последние два часа, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Вражеская израильская авиация нанесла удары по девяти населенным пунктам на юге за последние два часа, большинство из них пришлись по частным домам", - рассказал собеседник агентства.
По словам источника, в результате ударов по поселению Бариш погибли три человека и еще несколько получили ранения, также от удара израильского беспилотника по машине в поселении Дейр Антар погиб еще один человек.