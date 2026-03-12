Рейтинг@Mail.ru
14:49 12.03.2026
Израиль ударил по девяти населенным пунктам на юге Ливана, сообщил источник
Израиль ударил по девяти населенным пунктам на юге Ливана, сообщил источник
в мире
ливан
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
Израиль ударил по девяти населенным пунктам на юге Ливана, сообщил источник

© REUTERS / Karamallah DaherДым на месте израильских ударов по Ливану
Дым на месте израильских ударов по Ливану - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Karamallah Daher
Дым на месте израильских ударов по Ливану. Архивное фото
БЕЙРУТ, 12 мар - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удары по девяти населенным пунктам на юге Ливана за последние два часа, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Вражеская израильская авиация нанесла удары по девяти населенным пунктам на юге за последние два часа, большинство из них пришлись по частным домам", - рассказал собеседник агентства.
По словам источника, в результате ударов по поселению Бариш погибли три человека и еще несколько получили ранения, также от удара израильского беспилотника по машине в поселении Дейр Антар погиб еще один человек.
