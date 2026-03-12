В сейм Литвы внесли проект о продлении санкций против России и Белоруссии

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В парламент Литвы внесен законопроект о продлении до конца 2027 года санкций против России и Белоруссии, также предлагается дополнить их запретом на ввоз топлива в Литву в баках транспортных средств в объеме, превышающем 200 литров, сообщила пресс-служба сейма.

"Сейм приступил к рассмотрению поправок... в которых предлагается продлить действующие национальные санкции в отношении граждан России Белоруссии до 31 декабря 2027 года. В настоящее время конкретные ограничительные меры, введенные в Литве в отношении граждан России и Белоруссии, а также ограничения на отдельные товары и услуги, действуют до 2 мая 2026 года", - говорится в сообщении

В пресс-службе сейма отметили, что после представления законопроекта за него проголосовали 65 депутатов, один воздержался. Законопроект будет рассмотрен парламентским комитетом по иностранным делам, а также бюджетно-финансовом, после чего депутаты вернутся к нему 7 апреля.

Предложенные поправки предполагают расширение санкций и введение запрета на импорт топлива из России и Белоруссии в Литву в стандартных топливных баках транспортных средств, если объем топлива в них превышает 200 литров.