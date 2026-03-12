Рейтинг@Mail.ru
В сейм Литвы внесли проект о продлении санкций против России и Белоруссии - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:32 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/litva-2080363147.html
В сейм Литвы внесли проект о продлении санкций против России и Белоруссии
В сейм Литвы внесли проект о продлении санкций против России и Белоруссии - РИА Новости, 12.03.2026
В сейм Литвы внесли проект о продлении санкций против России и Белоруссии
В парламент Литвы внесен законопроект о продлении до конца 2027 года санкций против России и Белоруссии, также предлагается дополнить их запретом на ввоз... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T23:32:00+03:00
2026-03-12T23:32:00+03:00
в мире
россия
литва
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730285771_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_eb84c6255740da00ceea7e4d3b8788ae.jpg
https://ria.ru/20260312/amerika-2080253923.html
https://ria.ru/20260312/dmitriev-2080121646.html
россия
литва
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730285771_210:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_96e8cd9a176afeafacf5bd6f864d23b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, литва, белоруссия
В мире, Россия, Литва, Белоруссия
В сейм Литвы внесли проект о продлении санкций против России и Белоруссии

В сейм Литвы внесли законопроект о продлении санкций против России и Белоруссии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Литвы
Флаг Литвы - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаг Литвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В парламент Литвы внесен законопроект о продлении до конца 2027 года санкций против России и Белоруссии, также предлагается дополнить их запретом на ввоз топлива в Литву в баках транспортных средств в объеме, превышающем 200 литров, сообщила пресс-служба сейма.
"Сейм приступил к рассмотрению поправок... в которых предлагается продлить действующие национальные санкции в отношении граждан России и Белоруссии до 31 декабря 2027 года. В настоящее время конкретные ограничительные меры, введенные в Литве в отношении граждан России и Белоруссии, а также ограничения на отдельные товары и услуги, действуют до 2 мая 2026 года", - говорится в сообщении.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
США не намерены снимать санкции с российской нефти, заявил глава Минэнерго
Вчера, 15:52
В пресс-службе сейма отметили, что после представления законопроекта за него проголосовали 65 депутатов, один воздержался. Законопроект будет рассмотрен парламентским комитетом по иностранным делам, а также бюджетно-финансовом, после чего депутаты вернутся к нему 7 апреля.
Предложенные поправки предполагают расширение санкций и введение запрета на импорт топлива из России и Белоруссии в Литву в стандартных топливных баках транспортных средств, если объем топлива в них превышает 200 литров.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Дмитриев: страны начинают понимать неэффективность санкций против России
Вчера, 08:07
 
В миреРоссияЛитваБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала