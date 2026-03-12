https://ria.ru/20260312/litva-2080363147.html
В сейм Литвы внесли проект о продлении санкций против России и Белоруссии
В сейм Литвы внесли проект о продлении санкций против России и Белоруссии - РИА Новости, 12.03.2026
В сейм Литвы внесли проект о продлении санкций против России и Белоруссии
В парламент Литвы внесен законопроект о продлении до конца 2027 года санкций против России и Белоруссии, также предлагается дополнить их запретом на ввоз... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T23:32:00+03:00
2026-03-12T23:32:00+03:00
2026-03-12T23:32:00+03:00
в мире
россия
литва
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730285771_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_eb84c6255740da00ceea7e4d3b8788ae.jpg
https://ria.ru/20260312/amerika-2080253923.html
https://ria.ru/20260312/dmitriev-2080121646.html
россия
литва
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730285771_210:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_96e8cd9a176afeafacf5bd6f864d23b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, литва, белоруссия
В мире, Россия, Литва, Белоруссия
В сейм Литвы внесли проект о продлении санкций против России и Белоруссии
В сейм Литвы внесли законопроект о продлении санкций против России и Белоруссии
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В парламент Литвы внесен законопроект о продлении до конца 2027 года санкций против России и Белоруссии, также предлагается дополнить их запретом на ввоз топлива в Литву в баках транспортных средств в объеме, превышающем 200 литров, сообщила пресс-служба сейма.
"Сейм приступил к рассмотрению поправок... в которых предлагается продлить действующие национальные санкции в отношении граждан России
и Белоруссии
до 31 декабря 2027 года. В настоящее время конкретные ограничительные меры, введенные в Литве
в отношении граждан России и Белоруссии, а также ограничения на отдельные товары и услуги, действуют до 2 мая 2026 года", - говорится в сообщении
.
В пресс-службе сейма отметили, что после представления законопроекта за него проголосовали 65 депутатов, один воздержался. Законопроект будет рассмотрен парламентским комитетом по иностранным делам, а также бюджетно-финансовом, после чего депутаты вернутся к нему 7 апреля.
Предложенные поправки предполагают расширение санкций и введение запрета на импорт топлива из России и Белоруссии в Литву в стандартных топливных баках транспортных средств, если объем топлива в них превышает 200 литров.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин
отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.