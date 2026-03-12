В Липецке трое детей пострадали при пожаре в жилом доме

ВОРОНЕЖ, 12 мар - РИА Новости. Трое детей пострадали при пожаре в жилом доме в Липецке, из них двое находятся в крайне тяжелом состоянии, их транспортировали на лечение в Федеральный центр в Нижнем Новгороде, сообщила министр здравоохранения региона Лилия Самошина.
В ГУ МЧС по Липецкой области рассказали РИА Новости, что в понедельник в многоквартирном доме Липецка произошел пожар. В результате пострадали трое детей, из дома эвакуировали 14 человек. В квартире сгорели вещи на площади шести квадратных метров, а также повреждена отделка.
В Якутске мужчина погиб при пожаре на теплой остановке
11 марта, 09:04
"Состояние двух из троих детей остается крайне тяжелым. 16-летнего и 17-летнего подростков сегодня доставили на лечение в Федеральный центр в Нижнем Новгороде", — написала в своем Telegram-канале Самошина.
По словам министра, подростков транспортировали в сопровождении двух бригад реаниматологов. Пациентов уже передали врачам ожогового центра и подключили к ИВЛ.
"Состояние пятимесячного малыша, который отравился угарным газом во время пожара, удовлетворительное. Ребенка уже выписали", — добавила министр.