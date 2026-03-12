В Липецке трое детей пострадали при пожаре в жилом доме

ВОРОНЕЖ, 12 мар - РИА Новости. Трое детей пострадали при пожаре в жилом доме в Липецке, из них двое находятся в крайне тяжелом состоянии, их транспортировали на лечение в Федеральный центр в Нижнем Новгороде, сообщила министр здравоохранения региона Лилия Самошина.