Лихачев рассказал о возвращении еще 150 россиян с АЭС "Бушер" - РИА Новости, 12.03.2026
11:18 12.03.2026 (обновлено: 11:23 12.03.2026)
Лихачев рассказал о возвращении еще 150 россиян с АЭС "Бушер"
Лихачев рассказал о возвращении еще 150 россиян с АЭС "Бушер"
москва, россия, алексей лихачев, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", военная операция сша и израиля против ирана
Москва, Россия, Алексей Лихачев, Бушерская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Vahid SalemiАЭС "Бушер"
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
АЭС "Бушер". Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Полторы сотни человек из числа российского персонала иранской АЭС "Бушер" и членов их семей прилетели в Москву в ночь на четверг, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Мы активно информируем о событиях на площадке в Бушере. Еще 150 человек прилетели сегодня ночью в Москву. Там остается более 450 человек, которые пока находятся в относительной безопасности. Президент лично занимается тем, чтобы уберечь станцию от ударов и обеспечить безопасность людей", - сказал Лихачев в ходе дня информирования атомной отрасли РФ.
Лихачев оценил текущую ситуацию на АЭС "Бушер"
11 марта, 18:46
 
