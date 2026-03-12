Лихачев рассказал о возвращении еще 150 россиян с АЭС "Бушер"

https://ria.ru/20260312/likhachev-2080166273.html
Полторы сотни человек из числа российского персонала иранской АЭС "Бушер" и членов их семей прилетели в Москву в ночь на четверг, сообщил гендиректор "Росатома" РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T11:18:00+03:00
2026-03-12T11:18:00+03:00
2026-03-12T11:23:00+03:00
москва
россия
алексей лихачев
бушерская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
военная операция сша и израиля против ирана
москва
россия
Новости
ru-RU
москва, россия, алексей лихачев, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", военная операция сша и израиля против ирана
Москва, Россия, Алексей Лихачев, Бушерская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Военная операция США и Израиля против Ирана
