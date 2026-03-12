https://ria.ru/20260312/likhachev-2080149736.html
Первый энергоблок Курской АЭС-2 вышел на полную мощность
Первый энергоблок Курской АЭС-2 вышел на полную мощность - РИА Новости, 12.03.2026
Первый энергоблок Курской АЭС-2 вышел на полную мощность
Первый энергоблок Курской АЭС-2 на днях вышел на полную мощность, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T10:27:00+03:00
2026-03-12T10:27:00+03:00
2026-03-12T10:28:00+03:00
курская аэс-2
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079924184_0:104:3284:1951_1920x0_80_0_0_14802a94cbaeeaeb187111fc05195c0a.jpg
https://ria.ru/20260311/likhachev-2080045178.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079924184_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e3d1f1830d24c1392f5099fc46a6cbe0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская аэс-2, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Курская АЭС-2, Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Первый энергоблок Курской АЭС-2 вышел на полную мощность
Лихачев: первый энергоблок Курской АЭС-2 вышел на полную мощность