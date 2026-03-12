Рейтинг@Mail.ru
10:27 12.03.2026 (обновлено: 10:28 12.03.2026)
Первый энергоблок Курской АЭС-2 вышел на полную мощность
Первый энергоблок Курской АЭС-2 вышел на полную мощность
Первый энергоблок Курской АЭС-2 на днях вышел на полную мощность, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T10:27:00+03:00
2026-03-12T10:28:00+03:00
курская аэс-2, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Курская АЭС-2, Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Первый энергоблок Курской АЭС-2 вышел на полную мощность

Лихачев: первый энергоблок Курской АЭС-2 вышел на полную мощность

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКурская АЭС
Курская АЭС - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Курская АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Первый энергоблок Курской АЭС-2 на днях вышел на полную мощность, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"В конце прошлого года началась опытно-промышленная эксплуатация первого блока Курской АЭС-2. На днях он вышел на 100% мощности", - сказал Лихачев на дне информирования атомной отрасли РФ.
Курская АЭС-2РоссияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
