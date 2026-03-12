https://ria.ru/20260312/lerchek-2080239478.html
Блогер Лерчек, которой диагностировали рак четвертой стадии, начнет лечение
Блогер Лерчек, которой диагностировали рак четвертой стадии, начнет лечение - РИА Новости, 12.03.2026
Блогер Лерчек, которой диагностировали рак четвертой стадии, начнет лечение
Находящаяся под домашним арестом блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, в пятницу начнет курс химиотерапии,... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T15:10:00+03:00
2026-03-12T15:10:00+03:00
2026-03-12T15:11:00+03:00
шоубиз
здоровье - общество
общество
россия
оаэ
москва
валерия чекалина
россия
оаэ
москва
2026
Блогер Лерчек, которой диагностировали рак четвертой стадии, начнет лечение
Блогер Лерчек, которой диагностировали рак 4-й стадии, начнет курс химиотерапии