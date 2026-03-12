Рейтинг@Mail.ru
Блогер Лерчек, которой диагностировали рак четвертой стадии, начнет лечение
15:10 12.03.2026
Блогер Лерчек, которой диагностировали рак четвертой стадии, начнет лечение
Блогер Лерчек, которой диагностировали рак четвертой стадии, начнет лечение - РИА Новости, 12.03.2026
Блогер Лерчек, которой диагностировали рак четвертой стадии, начнет лечение
Находящаяся под домашним арестом блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, в пятницу начнет курс химиотерапии,... РИА Новости, 12.03.2026
Блогер Лерчек, которой диагностировали рак четвертой стадии, начнет лечение

Блогер Лерчек, которой диагностировали рак 4-й стадии, начнет курс химиотерапии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина
Блогер Валерия Чекалина. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Находящаяся под домашним арестом блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, в пятницу начнет курс химиотерапии, сообщил отец ее ребенка Луис Сквиччиарини.
Блогер 24 февраля родила четвертого ребенка от тренера по танцам аргентинца Луиса Сквиччиарини. На следующий день после выписки она была госпитализирована в онкологическую реанимацию. В четверг Луис Сквиччиарини сообщил, что у Чекалиной обнаружен рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, легких.
Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами
Вчера, 15:07
"Завтра Валерия начинает химиотерапию. Мы - ее семья и друзья - делаем все возможное, чтобы помочь ей пройти через это трудное испытание", - написал Луис Сквиччиарини на своей странице в Instagram*.
Валерия Чекалина и её бывший супруг Артём находятся под домашним арестом по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, которое рассматривает Гагаринский суд Москвы. Последнее судебное заседание 9 февраля не состоялось из-за того, что блогера увезла скорая помощь, у нее отнималась нога.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Экс-супруг Чекалиной искренне сопереживает ей, заявил адвокат
11 марта, 20:39
 
