Блогер Лерчек, которой диагностировали рак четвертой стадии, начнет лечение

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Находящаяся под домашним арестом блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, в пятницу начнет курс химиотерапии, сообщил отец ее ребенка Луис Сквиччиарини.

"Завтра Валерия начинает химиотерапию. Мы - ее семья и друзья - делаем все возможное, чтобы помочь ей пройти через это трудное испытание", - написал Луис Сквиччиарини на своей странице в Instagram*.