Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Врачи обнаружили у находящейся под домашним арестом блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, легких, сообщил отец ее ребенка Луис Сквиччиарини.

Блогер 24 февраля родила четвертого ребенка от тренера по танцам аргентинца Луиса Сквиччиарини. На следующий день после выписки она была госпитализирована в онкологическую реанимацию.

"Страшно писать эти слова. У моей самой сильной, лучезарной и любимой девочки рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, легких. Уже подтвержденный диагноз", - написал Луис Сквиччиарини на своей странице в Instagram*.

Валерия Чекалина и её бывший супруг Артём находятся под домашним арестом по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ , которое рассматривает Гагаринский суд Москвы . Последнее судебное заседание 9 февраля не состоялось из-за того, что блогера увезла скорая помощь, у нее отнималась нога.