Эксперт раскрыл, сколько дальневосточных леопардов должно быть в России

ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Достижение отметки в 200 особей в России и на сопредельных территориях Китая стабилизирует популяцию дальневосточного леопарда, но вид все равно останется редким и уязвимым, сообщил РИА Новости руководитель дирекции заповедников "Земля леопарда" Виктор Бардюк.
"Что касается "безопасной" численности, в науке нет универсальной цифры. Для устойчивости популяции важны не только абсолютные показатели, но и генетическое разнообразие, площадь пригодных местообитаний, наличие устойчивой кормовой базы и эффективная охрана. Эксперты считают, что для долгосрочной стабильности на юге Дальнего Востока и сопредельных территориях Китая потенциально возможно существование до 200 леопардов", - сказал Бардюк.
Он отметил, что согласно Стратегии сохранения дальневосточного леопарда в РФ, утвержденной Минприроды России, в 2030 году в нашей стране должно насчитываться 150 дальневосточных леопардов.
"Однако даже при достижении этой отметки вид останется редким и уязвимым. Он обитает на ограниченной территории, зависит от трансграничного взаимодействия и требует постоянных мер охраны. Тем не менее, уже сейчас можно говорить о переходе от стадии "спасения от исчезновения" к стадии устойчивого восстановления", - отметил он.
Бардюк добавил, что дальневосточный леопард долгое время считался самой редкой крупной кошкой планеты. Сегодня же корректнее говорить, что это одно из самых редких животных мира.
Дальневосточный леопард - один из самых редких представителей крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. В России, по последним данным, численность вида превышает 120 особей.