Эксперт раскрыл, сколько дальневосточных леопардов должно быть в России - 12.03.2026
06:22 12.03.2026
Эксперт раскрыл, сколько дальневосточных леопардов должно быть в России
россия, китай, дальний восток, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество
Россия, Китай, Дальний Восток, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Общество
Дальневосточный леопард
Дальневосточный леопард. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Достижение отметки в 200 особей в России и на сопредельных территориях Китая стабилизирует популяцию дальневосточного леопарда, но вид все равно останется редким и уязвимым, сообщил РИА Новости руководитель дирекции заповедников "Земля леопарда" Виктор Бардюк.
"Что касается "безопасной" численности, в науке нет универсальной цифры. Для устойчивости популяции важны не только абсолютные показатели, но и генетическое разнообразие, площадь пригодных местообитаний, наличие устойчивой кормовой базы и эффективная охрана. Эксперты считают, что для долгосрочной стабильности на юге Дальнего Востока и сопредельных территориях Китая потенциально возможно существование до 200 леопардов", - сказал Бардюк.
Первый дальневосточный леопард дошел до восточной точки ареала
9 сентября 2025, 04:19
Первый дальневосточный леопард дошел до восточной точки ареала
9 сентября 2025, 04:19
Он отметил, что согласно Стратегии сохранения дальневосточного леопарда в РФ, утвержденной Минприроды России, в 2030 году в нашей стране должно насчитываться 150 дальневосточных леопардов.
"Однако даже при достижении этой отметки вид останется редким и уязвимым. Он обитает на ограниченной территории, зависит от трансграничного взаимодействия и требует постоянных мер охраны. Тем не менее, уже сейчас можно говорить о переходе от стадии "спасения от исчезновения" к стадии устойчивого восстановления", - отметил он.
Бардюк добавил, что дальневосточный леопард долгое время считался самой редкой крупной кошкой планеты. Сегодня же корректнее говорить, что это одно из самых редких животных мира.
Дальневосточный леопард - один из самых редких представителей крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. В России, по последним данным, численность вида превышает 120 особей.
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Россия и Китай начали идентификацию "общих" дальневосточных леопардов
5 марта, 08:16
 
Россия, Китай, Дальний Восток, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Общество
 
 
