Эксперт раскрыл, сколько дальневосточных леопардов должно быть в России

ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Достижение отметки в 200 особей в России и на сопредельных территориях Китая стабилизирует популяцию дальневосточного леопарда, но вид все равно останется редким и уязвимым, сообщил РИА Новости руководитель дирекции заповедников "Земля леопарда" Виктор Бардюк.

"Однако даже при достижении этой отметки вид останется редким и уязвимым. Он обитает на ограниченной территории, зависит от трансграничного взаимодействия и требует постоянных мер охраны. Тем не менее, уже сейчас можно говорить о переходе от стадии "спасения от исчезновения" к стадии устойчивого восстановления", - отметил он.