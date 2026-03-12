"Лента" вернула 2,7 тысячи бывших сотрудников из-за нехватки кадров

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. "Группа Лента" в 2025 году приняла на работу 2,7 тысячи сотрудников, ранее работавших в компании, из-за нехватки рабочих рук, сообщилис в пресс-службе ритейлера.

"В 2025 году "Группа Лента" приняла на работу 2 702 человека, которые ранее по разным причинам из неё уходили. Доля таких сотрудников составила 18% от общего числа новых наймов", - сообщили в компании.

"Розничная торговля по-прежнему остаётся сферой с высокой конкуренцией за рабочие руки. Больше всего мы нуждаемся в сотрудниках линейного персонала", - прокомментировал ритейлер вопрос о возвращении бывших сотрудников.

Там добавили, что наибольшая доля открытых позиций приходится на работников торгового зала: продавцы, заместители руководителей секций, администраторы, сборщики заказов. "Острая нехватка сохраняется на нашем производстве: требуются повара и пекари", - добавили в "Ленте".

Компания уточнила, что основной поток повторных трудоустройств пришелся на формат "Гипер Лента", сюда вернулись более 1,7 тысячи человек. В "Супер Ленте" к работе вновь приступили 458 бывших сотрудников. В едином сервисном центре, "Зоомаркете", "Вингараже", а также на центральном производстве и в распределительном центре доля "возвращенцев" составила от 2% до 10% от всех принятых на работу.