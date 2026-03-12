Рейтинг@Mail.ru
Норвежец Легрейд выиграл спринт на этапе Кубка мира в Эстонии - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
18:35 12.03.2026 (обновлено: 18:45 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/legreyd-2080301471.html
Норвежец Легрейд выиграл спринт на этапе Кубка мира в Эстонии
Норвежец Легрейд выиграл спринт на этапе Кубка мира в Эстонии - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Норвежец Легрейд выиграл спринт на этапе Кубка мира в Эстонии
Норвежец Стурла Легрейд стал победителем мужского спринта на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в эстонском городе Отепя. РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T18:35:00+03:00
2026-03-12T18:45:00+03:00
спорт
стурла легрейд
биатлон
эмильен жаклен
филипп наврат
кубок мира по биатлону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777948140_0:0:2564:1443_1920x0_80_0_0_a286f21150c2963063757e790fd1c9a3.jpg
https://ria.ru/20260312/korostelev-2080253597.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777948140_137:0:2398:1696_1920x0_80_0_0_3b8802f3d02139486df3ba07129d6860.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, стурла легрейд, эмильен жаклен, филипп наврат, кубок мира по биатлону
Спорт, Стурла Легрейд, Биатлон, Эмильен Жаклен, Филипп Наврат, Кубок мира по биатлону
Норвежец Легрейд выиграл спринт на этапе Кубка мира в Эстонии

Норвежский биатлонист Легрейд выиграл спринт на этапе Кубка мира в Эстонии

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтурла Легрейд
Стурла Легрейд - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Стурла Легрейд. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Норвежец Стурла Легрейд стал победителем мужского спринта на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в эстонском городе Отепя.
Он преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 28,5 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Вторым стал француз Эмильен Жаклен (отставание - 10,7 секунды, 0 промахов), третье место занял немец Филипп Наврат (+17,8; 0 промахов).
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона.
Российский спортсмен Савелий Коростелев на зимних Олимпийских играх 2026 - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Червоткин рассказал, где у Коростелева был шанс взять олимпийскую медаль
Вчера, 15:51
 
БиатлонСпортСтурла ЛегрейдЭмильен ЖакленФилипп НавратКубок мира по биатлону
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Порту
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Бетис
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Мидтъюлланн
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Генк
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Лион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Брага
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала