В ЛДПР предложили ввести единые сетки оплаты труда для женщин и мужчин - РИА Новости, 12.03.2026
19:25 12.03.2026
В ЛДПР предложили ввести единые сетки оплаты труда для женщин и мужчин
В ЛДПР предложили ввести единые сетки оплаты труда для женщин и мужчин - РИА Новости, 12.03.2026
В ЛДПР предложили ввести единые сетки оплаты труда для женщин и мужчин
Единые тарифные сетки оплаты труда для женщин и мужчин необходимо ввести в России, сообщила РИА Новости первая замруководителя центрального аппарата (ЦА) ЛДПР,... РИА Новости, 12.03.2026
общество, россия, лдпр, московская городская дума, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Общество, Россия, ЛДПР, Московская городская дума, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
В ЛДПР предложили ввести единые сетки оплаты труда для женщин и мужчин

ЛДПР предложила ввести единые тарифные сетки оплаты труда для женщин и мужчин

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг ЛДПР
Флаг ЛДПР - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаг ЛДПР. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Единые тарифные сетки оплаты труда для женщин и мужчин необходимо ввести в России, сообщила РИА Новости первая замруководителя центрального аппарата (ЦА) ЛДПР, депутат Мосгордумы Мария Воропаева.
"Необходимо добиваться повышения зарплат в бюджетной сфере и введения единых тарифных сеток оплаты труда во всех регионах", - сказала Воропаева агентству в рамках выездного расширенного заседания думской фракции ЛДПР на тему "Сама за себя: выживание как женское искусство".
Она также указала на необходимость поддержки инициативы федерации независимых профсоюзов России о разработке закона, обязывающего организации со штатом более 100 человек отчитываться перед Рострудом о гендерном равенстве в оплате труда. По ее словам, речь должна идти не только о зарплатах, но и о премиях, где женщины также находятся в неравном положении. Кроме того, важно внедрять гибкие графики и удаленные форматы работы для родителей.
"Это вопрос не только справедливости. Это проблема, которая сегодня рождает большой социально-экономический риск. И вот здесь, конечно, видим субъективизм работодателя, когда складывающаяся более низкая потребность женщины в заработной плате, конечно, рождает определенную систему перекосов", - сказала Воропаева.
Особую тревогу, по ее мнению, вызывает ситуация с матерями-одиночками, которых в России почти 5 миллионов.
"Тревожная статистика наблюдается и среди старшего поколения: 53% проходящих процедуру банкротства - женщины, а в возрастной категории старше 70 лет доля должников достигает 68%. И если эти женщины воспитывают детей в одиночку, если им не платят алименты, то это автоматически, эта семья, эта женщина и эти дети ушли в границу бедности. А если на этой женщине помимо детей еще и пожилые родители, которым тоже нужно помогать? И женщины-пенсионерки сегодня имеют гораздо более низкую пенсию, чем пенсионеры-мужчины. Нам надо войти в положение вот этих женщин, которые сегодня наиболее нуждаются в поддержке государства", ‒ добавила первый замруководителя ЦА ЛДПР.
Воропаева уточнила, что преодоление гендерного разрыва в оплате труда станет одним из приоритетных направлений работы партии, соответствующие законодательные инициативы будут прорабатываться как на федеральном, так и на региональном уровнях.
ОбществоРоссияЛДПРМосковская городская думаФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)
 
 
