https://ria.ru/20260312/lavrov-2080293429.html
Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Кубы
Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Кубы - РИА Новости, 12.03.2026
Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Кубы
Глава МИД РФ Сергей Лавров и его кубинский коллега Бруно Родригес провели телефонные переговоры и обсудили вопросы двустороннего взаимодействия и международной... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T18:13:00+03:00
2026-03-12T18:13:00+03:00
2026-03-12T18:18:00+03:00
куба
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051176391_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_604c8ad149f4394cc33212556e72febe.jpg
https://ria.ru/20260312/lavrov-2080293336.html
куба
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051156693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_085e2566b807a14b9a4d2a4fd3d844b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куба, россия, в мире
Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Кубы
Лавров и глава МИД Кубы провели телефонные переговоры
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его кубинский коллега Бруно Родригес провели телефонные переговоры и обсудили вопросы двустороннего взаимодействия и международной повестки, сообщает российское министерство.
"По инициативе кубинской стороны состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
и министром иностранных дел Республики Куба Бруно Родригесом
. В ходе беседы были рассмотрены ключевые вопросы двустороннего взаимодействия и международной повестки", - говорится в сообщении
, опубликованном на сайте ведомства.
Кроме того, стороны затронули график предстоящих российско-кубинских контактов, в том числе предстоящее проведение 23-го заседания Межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.