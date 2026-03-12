Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Кубы

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его кубинский коллега Бруно Родригес провели телефонные переговоры и обсудили вопросы двустороннего взаимодействия и международной повестки, сообщает российское министерство.

Кроме того, стороны затронули график предстоящих российско-кубинских контактов, в том числе предстоящее проведение 23-го заседания Межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.