Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Кубы
18:13 12.03.2026 (обновлено: 18:18 12.03.2026)
Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Кубы
Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Кубы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его кубинский коллега Бруно Родригес провели телефонные переговоры и обсудили вопросы двустороннего взаимодействия и международной повестки, сообщает российское министерство.
"По инициативе кубинской стороны состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Республики Куба Бруно Родригесом. В ходе беседы были рассмотрены ключевые вопросы двустороннего взаимодействия и международной повестки", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Кроме того, стороны затронули график предстоящих российско-кубинских контактов, в том числе предстоящее проведение 23-го заседания Межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Лавров поддержал народ Кубы в защите ее суверенитета
