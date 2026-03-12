https://ria.ru/20260312/lavrov-2080218536.html
Лавров проведет переговоры с главой МИД Кении
Лавров проведет переговоры с главой МИД Кении - РИА Новости, 12.03.2026
Лавров проведет переговоры с главой МИД Кении
Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Кении 16 марта в Москве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T13:54:00+03:00
2026-03-12T13:54:00+03:00
2026-03-12T13:54:00+03:00
россия
москва
кения
сергей лавров
мария захарова
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_46e18c9258ec19a81a8009f4b87b0981.jpg
https://ria.ru/20260311/lavrov-2080054076.html
россия
москва
кения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_10e264e74dd84cfe6f1aa164c550a0a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, кения, сергей лавров, мария захарова, оон
Россия, Москва, Кения, Сергей Лавров, Мария Захарова, ООН
Лавров проведет переговоры с главой МИД Кении
Лавров проведет переговоры с главой МИД Кении 16 марта