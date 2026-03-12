Рейтинг@Mail.ru
Курский подрядчик рассказал, как передавал откаты Смирнову - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:16 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/kursk-2080361525.html
Курский подрядчик рассказал, как передавал откаты Смирнову
Курский подрядчик рассказал, как передавал откаты Смирнову - РИА Новости, 12.03.2026
Курский подрядчик рассказал, как передавал откаты Смирнову
Курский подрядчик Виктор Головченко, выступив в качестве свидетеля по уголовному делу о получении взятки, заявил, что передал в качестве "откатов" порядка 9... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T23:16:00+03:00
2026-03-12T23:16:00+03:00
происшествия
курская область
россия
курск
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39755/64/397556497_0:28:2966:1696_1920x0_80_0_0_f4d98d87b36a3c5a2b3ae8450be2882f.jpg
https://ria.ru/20260312/direktor-2080359591.html
https://ria.ru/20260310/dolg-2079600191.html
курская область
россия
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39755/64/397556497_27:0:2966:2204_1920x0_80_0_0_f7a4d24fd99ddce9b17b209c2cefc17f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, россия, курск, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Курская область, Россия, Курск, Генеральная прокуратура РФ
Курский подрядчик рассказал, как передавал откаты Смирнову

Головченко передал экс-замгубернатору Курской области Смирнову 9 млн руб

© РИА Новости / Кривобок Руслан | Перейти в медиабанкКресло судьи
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Кривобок Руслан
Перейти в медиабанк
Кресло судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 12 мар – РИА Новости. Курский подрядчик Виктор Головченко, выступив в качестве свидетеля по уголовному делу о получении взятки, заявил, что передал в качестве "откатов" порядка 9 миллионов рублей, которые предназначались бывшему замгубернатора Курской области Алексею Смирнову, для получения в последствии контрактов в регионе.
Одиннадцатого марта в Ленинском суде города Курска началось рассмотрение уголовного дела в отношении Алексея Дедова, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ(Получение взятки - ред.) и Дмитрия Шубина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ(Посредничество во взяточничестве - ред.). Двенадцатого марта в качестве свидетеля выступил курский подрядчик Виктор Головченко.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В Курской области директор фирмы не признал вину в хищении на фортификациях
Вчера, 22:54
"С октября 2018 года врио губернатора Курской области был Старовойт, который назначил на должность заместителя Смирнова. После того как назначили Смирнова, ко мне подошел Шубин и сказал, что он очень хорошо общается со Смирновым, а также что пока он на этой должности, мы будем жить хорошо, имей ввиду, что он будет помогать нам при предоставлении объектов для строительства... Мне было озвучено Шубиным: "Я влиятельный человек в Курской области, у меня хороший диалог с, непосредственно, Смирновым". Как он его называл в диалогах – АБ (Алексей Борисович – ред.), либо "босс"", - рассказал Головченко в зале суда.
По словам свидетеля, для получения контрактов на выполнение работ в регионе, замгубернатора Смирнову необходимо было передавать часть суммы контракта.
"Шубин сказал, что для того, чтобы беспрепятственно выигрывать контракты, необходимо ... передавать Смирнову 10 процентов от общей стоимости контракта. Меня данное предложение заинтересовало... Вообще привязка была изначально к процентам. То есть, звучала сумма, что нужно передавать 10 процентов. В последствии она увеличивалась", – рассказал Головченко в зале суда.
Кроме того, он добавил, что местом передачи денег была парковка Курского ЦУМа или парковка торгового центра.
В начале февраля Генпрокуратура России сообщила, что направила в суд дела экс-заместителей губернатора Курской области Алексея Смирнова (с сентября 2024 года по май 2025 года был губернатором Курской области) и Алексея Дедова, обвиняемых в получении взяток на сумму свыше 20 миллионов рублей. По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года Дедов со Смирновым при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.
Бывший глава Корпорации развития Курской области Владимир Лукин в зале Ленинского районного суда Курска - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Долг фигуранта дела о хищениях на курских фортификациях вырос
10 марта, 05:22
 
ПроисшествияКурская областьРоссияКурскГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала