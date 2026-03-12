Курский подрядчик рассказал, как передавал откаты Смирнову

КУРСК, 12 мар – РИА Новости. Курский подрядчик Виктор Головченко, выступив в качестве свидетеля по уголовному делу о получении взятки, заявил, что передал в качестве "откатов" порядка 9 миллионов рублей, которые предназначались бывшему замгубернатора Курской области Алексею Смирнову, для получения в последствии контрактов в регионе.

Одиннадцатого марта в Ленинском суде города Курска началось рассмотрение уголовного дела в отношении Алексея Дедова, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки - ред.) и Дмитрия Шубина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ(Посредничество во взяточничестве - ред.). Двенадцатого марта в качестве свидетеля выступил курский подрядчик Виктор Головченко.

"С октября 2018 года врио губернатора Курской области был Старовойт, который назначил на должность заместителя Смирнова. После того как назначили Смирнова, ко мне подошел Шубин и сказал, что он очень хорошо общается со Смирновым, а также что пока он на этой должности, мы будем жить хорошо, имей ввиду, что он будет помогать нам при предоставлении объектов для строительства... Мне было озвучено Шубиным: "Я влиятельный человек в Курской области, у меня хороший диалог с, непосредственно, Смирновым". Как он его называл в диалогах – АБ (Алексей Борисович – ред.), либо "босс"", - рассказал Головченко в зале суда.

По словам свидетеля, для получения контрактов на выполнение работ в регионе, замгубернатора Смирнову необходимо было передавать часть суммы контракта.

"Шубин сказал, что для того, чтобы беспрепятственно выигрывать контракты, необходимо ... передавать Смирнову 10 процентов от общей стоимости контракта. Меня данное предложение заинтересовало... Вообще привязка была изначально к процентам. То есть, звучала сумма, что нужно передавать 10 процентов. В последствии она увеличивалась", – рассказал Головченко в зале суда.

Кроме того, он добавил, что местом передачи денег была парковка Курского ЦУМа или парковка торгового центра.