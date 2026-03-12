https://ria.ru/20260312/kursk-2080163509.html
В Курске председатель горсобрания досрочно сложил свои полномочия
В Курске председатель горсобрания досрочно сложил свои полномочия - РИА Новости, 12.03.2026
В Курске председатель горсобрания досрочно сложил свои полномочия
Председатель курского городского собрания VII созыва Владимир Токарев досрочно сложил свои полномочия. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T11:14:00+03:00
2026-03-12T11:14:00+03:00
2026-03-12T11:14:00+03:00
курск
владимир токарев
александр хинштейн
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771239544_0:758:2294:2048_1920x0_80_0_0_2e9d41f21b4cfe9df8e831e2ff00fa74.jpg
https://ria.ru/20260312/smirnov-2080151806.html
https://ria.ru/20260311/dedov-2079992719.html
курск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771239544_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9bdebd70d261cd87d92513140e7a186a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курск, владимир токарев, александр хинштейн, единая россия
Курск, Владимир Токарев, Александр Хинштейн, Единая Россия
В Курске председатель горсобрания досрочно сложил свои полномочия
В Курске глава горсобрания Токарев сложил полномочия после критики Хинштейна
КУРСК, 12 мар - РИА Новости. Председатель курского городского собрания VII созыва Владимир Токарев досрочно сложил свои полномочия.
Ранее губернатор региона Александр Хинштейн
заявлял, что направит в региональный совет "Единой России
" вопрос о приостановке членства в партии главы курского горсобрания Токарева
и освобождении его от должности председателя, обвинив его в "дискредитирующих государство и власть" действиях. По словам главы региона, неудовлетворительную уборку Курска
следует связывать не только с количеством выпавшего снега, и поручил направить в прокуратуру материалы о конфликте интересов из-за бизнеса жены Токарева.
"Всем вам спасибо и каждому в отдельности... Жизнь продолжается, и город должен двигаться вперёд, только вперёд, цели амбициозные к 1000-летию (города Курска - ред.), поэтому благодарю вас за работу. Чтобы не было чувства неловкости, каждого из вас прошу поддержать мое заявление (об увольнении - ред.)", - обратился Токарев в заключительном слове к курскому горсобранию.
Он добавил, что исполнять обязанности председателя будет Елена Беседина, занимавшая должность заместителя председателя курского городского собрания.
"В соответствии с уставом муниципального образования "городской округ город Курск", регламентом курского городского собрания, рассмотрев личное заявление председателя курского городского собрания VII созыва Токарева В.В. об отставке от 4 марта 2026 года, курское городское собрание решило: досрочно освободить Токарева Владимира Валерьевича от должности председателя курского городского собрания VII созыва 12 марта 2026 года", - говорится на сайте горсобрания.