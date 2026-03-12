Рейтинг@Mail.ru
В Курске председатель горсобрания досрочно сложил свои полномочия
11:14 12.03.2026
В Курске председатель горсобрания досрочно сложил свои полномочия
В Курске председатель горсобрания досрочно сложил свои полномочия
Председатель курского городского собрания VII созыва Владимир Токарев досрочно сложил свои полномочия. РИА Новости, 12.03.2026
В Курске председатель горсобрания досрочно сложил свои полномочия

В Курске глава горсобрания Токарев сложил полномочия после критики Хинштейна

Улица Ленина в Курске
Улица Ленина в Курске. Архивное фото
КУРСК, 12 мар - РИА Новости. Председатель курского городского собрания VII созыва Владимир Токарев досрочно сложил свои полномочия.
Ранее губернатор региона Александр Хинштейн заявлял, что направит в региональный совет "Единой России" вопрос о приостановке членства в партии главы курского горсобрания Токарева и освобождении его от должности председателя, обвинив его в "дискредитирующих государство и власть" действиях. По словам главы региона, неудовлетворительную уборку Курска следует связывать не только с количеством выпавшего снега, и поручил направить в прокуратуру материалы о конфликте интересов из-за бизнеса жены Токарева.
Алексей Смирнов - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Дело против экс-губернатора Смирнова рассмотрят в Курской области
Вчера, 10:39
"Всем вам спасибо и каждому в отдельности... Жизнь продолжается, и город должен двигаться вперёд, только вперёд, цели амбициозные к 1000-летию (города Курска - ред.), поэтому благодарю вас за работу. Чтобы не было чувства неловкости, каждого из вас прошу поддержать мое заявление (об увольнении - ред.)", - обратился Токарев в заключительном слове к курскому горсобранию.
Он добавил, что исполнять обязанности председателя будет Елена Беседина, занимавшая должность заместителя председателя курского городского собрания.
"В соответствии с уставом муниципального образования "городской округ город Курск", регламентом курского городского собрания, рассмотрев личное заявление председателя курского городского собрания VII созыва Токарева В.В. об отставке от 4 марта 2026 года, курское городское собрание решило: досрочно освободить Токарева Владимира Валерьевича от должности председателя курского городского собрания VII созыва 12 марта 2026 года", - говорится на сайте горсобрания.
Алексей Дедов в зале суда - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Экс-замгубернатора Курской области, обвиняемый во взятках, признал вину
11 марта, 15:56
 
Курск, Владимир Токарев, Александр Хинштейн, Единая Россия
 
 
