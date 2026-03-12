В Курске председатель горсобрания досрочно сложил свои полномочия

"Всем вам спасибо и каждому в отдельности... Жизнь продолжается, и город должен двигаться вперёд, только вперёд, цели амбициозные к 1000-летию (города Курска - ред.), поэтому благодарю вас за работу. Чтобы не было чувства неловкости, каждого из вас прошу поддержать мое заявление (об увольнении - ред.)", - обратился Токарев в заключительном слове к курскому горсобранию.