ВСУ 87 раз за сутки атаковали Курскую область - РИА Новости, 12.03.2026
ВСУ 87 раз за сутки атаковали Курскую область
ВСУ 87 раз за сутки атаковали Курскую область
ВСУ 54 раза за сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, сбито 27 украинских беспилотников различного типа, сообщил... РИА Новости, 12.03.2026
происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
ВСУ 87 раз за сутки атаковали Курскую область

Хинштейн: ВСУ 54 раза атаковали Курскую область за сутки

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
КУРСК, 12 мар - РИА Новости. ВСУ 54 раза за сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, сбито 27 украинских беспилотников различного типа, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 11 марта до 07.00 12 марта сбито 27 вражеских беспилотников различного типа. 54 раза враг применил артиллерию по отселённым районам. 7 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств", - написал Хинштейн в своем канале на платформе Max.
Уточняется, что разрушений инфраструктуры нет.
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В Курской области при атаке дрона ВСУ погиб иностранный волонтер
ПроисшествияКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
