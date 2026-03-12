https://ria.ru/20260312/kursk-2080137766.html
ВСУ 87 раз за сутки атаковали Курскую область
ВСУ 54 раза за сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, сбито 27 украинских беспилотников различного типа, сообщил... РИА Новости, 12.03.2026
происшествия
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
курская область
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Хинштейн: ВСУ 54 раза атаковали Курскую область за сутки