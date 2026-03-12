Рейтинг@Mail.ru
В Кургане уроженку Украины лишили гражданства России за угрозу безопасности
10:04 12.03.2026 (обновлено: 11:03 12.03.2026)
В Кургане уроженку Украины лишили гражданства России за угрозу безопасности
В Кургане уроженку Украины лишили гражданства России за угрозу безопасности
Уроженку Украины, работавшую на предприятии оборонно-промышленного комплекса Кургана, лишили гражданства РФ из-за ее действий, создающих угрозу национальной... РИА Новости, 12.03.2026
В Кургане уроженку Украины лишили гражданства России за угрозу безопасности

В Кургане уроженку Украины лишили гражданства РФ за угрозу безопасности

ЧЕЛЯБИНСК, 12 мар - РИА Новости. Уроженку Украины, работавшую на предприятии оборонно-промышленного комплекса Кургана, лишили гражданства РФ из-за ее действий, создающих угрозу национальной безопасности, сообщила пресс-служба регионального УФСБ РФ.
Согласно сообщению ведомства, оперативники зафиксировали крайне негативное отношение женщины к проводимой ВС РФ специальной военной операции. Так, в личных переписках с националистически настроенными жителями Украины гражданка в негативной форме высказывалась о гражданах России, дискредитируя внешнеполитический курс России. Также в фотогалерее ее телефона нашли снимок документа с ограничительной пометкой "для служебного пользования".
"В соответствии с решением УМВД России по Курганской области гражданство Российской Федерации уроженки Украины прекращено", - говорится в сообщении.
По данным УФСБ, женщина переехала в Россию в 2013 году и получила российское гражданство в упрощенном порядке, с 2014 года она работала на предприятии оборонно-промышленного комплекса Кургана, где проводила учет и хранение документации.
