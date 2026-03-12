https://ria.ru/20260312/kuban-2080225271.html
На Кубани двое сотрудников сельхозпредприятия пострадали при атаке БПЛА
Двое сотрудников сельхозпредприятия в станице Новоминской на Кубани ранены при атаке БПЛА, они госпитализированы, сообщил губернатор Краснодарского края... РИА Новости, 12.03.2026
