Один человек погиб на Кубани при атаке БПЛА на сельхозпредприятие
14:10 12.03.2026
Один человек погиб на Кубани при атаке БПЛА на сельхозпредприятие
Один человек погиб на Кубани при атаке БПЛА на сельхозпредприятие - РИА Новости, 12.03.2026
Один человек погиб на Кубани при атаке БПЛА на сельхозпредприятие
Один человек погиб в станице на Кубани в результате атаки БПЛА на сельхозпредприятие, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 12.03.2026
происшествия, вениамин кондратьев
Происшествия, Вениамин Кондратьев
Один человек погиб на Кубани при атаке БПЛА на сельхозпредприятие

Кондратьев: один человек погиб при атаке БПЛА на сельхозпредприятие на Кубани

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 12 мар – РИА Новости. Один человек погиб в станице на Кубани в результате атаки БПЛА на сельхозпредприятие, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
"Днем 12 марта в результате атаки беспилотников пострадало сельскохозяйственное предприятие в промзоне станицы Новоминской Каневского района. К сожалению, уже известно об одном погибшем. Искренние соболезнования родным и близким", - сообщил Кондратьев в своем Telegram-канале.
ПроисшествияВениамин Кондратьев
 
 
