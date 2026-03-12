Рейтинг@Mail.ru
На Кубани при атаке БПЛА на сельхозпредприятие повреждены здания и цистерны
14:09 12.03.2026
На Кубани при атаке БПЛА на сельхозпредприятие повреждены здания и цистерны
На Кубани при атаке БПЛА на сельхозпредприятие повреждены здания и цистерны - РИА Новости, 12.03.2026
На Кубани при атаке БПЛА на сельхозпредприятие повреждены здания и цистерны
Административное здание и цистерны с патокой повреждены в результате атаки БПЛА на сельхозпредприятие в станице Кубани, возгорание оперативно ликвидировано,... РИА Новости, 12.03.2026
происшествия
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
Новости
происшествия, краснодарский край, вениамин кондратьев
Происшествия, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
На Кубани при атаке БПЛА на сельхозпредприятие повреждены здания и цистерны

В станице Новоминской при атаке БПЛА повреждены здания и цистерны с патокой

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
КРАСНОДАР, 12 мар – РИА Новости. Административное здание и цистерны с патокой повреждены в результате атаки БПЛА на сельхозпредприятие в станице Кубани, возгорание оперативно ликвидировано, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В четверг Кондратьев сообщал, что один человек погиб в станице Новоминской Каневского района в результате атаки БПЛА на сельхозпредприятие.
"В самом сельхозпредприятии повреждены административные здания и цистерны с патокой. Также было локальное возгорание, которое оперативно ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы", - сообщил Кондратьев в своем Telegram-канале.
Вчера, 12:37
 
Происшествия Краснодарский край Вениамин Кондратьев
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
