Минобороны сообщило об атаке Киева на газовую инфраструктуру на Кубани
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 12.03.2026 (обновлено: 13:28 12.03.2026)
Минобороны сообщило об атаке Киева на газовую инфраструктуру на Кубани
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Киевский режим предпринял очередную атаку ударными БПЛА на компрессорную станцию "Русская" в Гай-Кодзоре в Краснодарском крае в ночь на 12 марта, сообщило Минобороны РФ.
"В ночь на 12 марта текущего года киевский режим в целях прекращения поставки газа европейским потребителям предпринял атаку с применением ударных БПЛА самолетного типа на компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края", - говорится в сообщении.
ПВО уничтожила десять дронов над компрессорной станцией "Турецкого потока"
