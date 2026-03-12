https://ria.ru/20260312/kuban-2080191020.html
Минобороны сообщило об атаке Киева на газовую инфраструктуру на Кубани
Минобороны сообщило об атаке Киева на газовую инфраструктуру на Кубани - РИА Новости, 12.03.2026
Минобороны сообщило об атаке Киева на газовую инфраструктуру на Кубани
Киевский режим предпринял очередную атаку ударными БПЛА на компрессорную станцию "Русская" в Гай-Кодзоре в Краснодарском крае в ночь на 12 марта, сообщило... РИА Новости, 12.03.2026
краснодарский край
киев
Минобороны сообщило об атаке Киева на газовую инфраструктуру на Кубани
ВСУ в ночь на 12 марта атаковали компрессорную станцию "Русская" на Кубани