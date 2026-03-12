Москва считает язык шантажа и угроз Кубе контрпродуктивным, заявили в МИД

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Москва считает язык шантажа и угроз в отношении всех стран, в том числе и Кубы, контрпродуктивным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о "дружеском поглощении" Кубы.