Рейтинг@Mail.ru
Москва считает язык шантажа и угроз Кубе контрпродуктивным, заявили в МИД - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/kuba-2080274184.html
Москва считает язык шантажа и угроз Кубе контрпродуктивным, заявили в МИД
Москва считает язык шантажа и угроз Кубе контрпродуктивным, заявили в МИД - РИА Новости, 12.03.2026
Москва считает язык шантажа и угроз Кубе контрпродуктивным, заявили в МИД
Москва считает язык шантажа и угроз в отношении всех стран, в том числе и Кубы, контрпродуктивным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T16:58:00+03:00
2026-03-12T16:58:00+03:00
в мире
куба
москва
дональд трамп
мария захарова
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071212906_0:414:2904:2048_1920x0_80_0_0_7099162a97bd834aa625efd583e71b1e.jpg
https://ria.ru/20260312/kuba-2080267691.html
куба
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071212906_336:341:2612:2048_1920x0_80_0_0_ae5acf4100577051790519ec044d1a52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, москва, дональд трамп, мария захарова, россия
В мире, Куба, Москва, Дональд Трамп, Мария Захарова, Россия
Москва считает язык шантажа и угроз Кубе контрпродуктивным, заявили в МИД

Захарова: Россия считает язык шантажа и угроз Кубе контрпродуктивным

© AP Photo / Ramon EspinosaФлаг Кубы
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Флаг Кубы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Москва считает язык шантажа и угроз в отношении всех стран, в том числе и Кубы, контрпродуктивным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о "дружеском поглощении" Кубы.
"Считаем язык шантажа и угроз в отношении любого государства, и уж тем более Острова Свободы (неофициальное название Кубы - ред.), его народа и правительства абсолютно контрпродуктивным, не соответствующим никаким нормам международного права и морали", - сказала Захарова на брифинге, комментируя слова Трампа о том, что Куба может столкнуться с "дружеским поглощением" в случае отказа от сделки с Вашингтоном.
Ранее Трамп пригрозил Кубе переворотом, отметив, что захват может быть "дружественным" или "недружественным".
Люди с кубинскими флагами в Гаване - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Россия продолжит поддержку братского народа Кубы, заявили в МИД
Вчера, 16:36
 
В миреКубаМоскваДональд ТрампМария ЗахароваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала