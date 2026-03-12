Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжит поддержку братского народа Кубы, заявили в МИД - РИА Новости, 12.03.2026
16:36 12.03.2026
Россия продолжит поддержку братского народа Кубы, заявили в МИД
В мире, Россия, Куба, Мария Захарова
Захарова: Россия продолжит поддержку народа Кубы в текущей непростой ситуации

© AP Photo / Ramon EspinosaЛюди с кубинскими флагами в Гаване
Люди с кубинскими флагами в Гаване - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Люди с кубинскими флагами в Гаване. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Россия продолжит поддержку братского народа Кубы в текущей непростой ситуации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Намерены всемерно продолжать поддерживать братский кубинский народ в этот исторический период. Крайне сложный", - сказала она в ходе брифинга.
