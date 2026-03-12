https://ria.ru/20260312/kuba-2080267691.html
Россия продолжит поддержку братского народа Кубы, заявили в МИД
Россия продолжит поддержку братского народа Кубы, заявили в МИД - РИА Новости, 12.03.2026
Россия продолжит поддержку братского народа Кубы, заявили в МИД
Россия продолжит поддержку братского народа Кубы в текущей непростой ситуации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 12.03.2026
