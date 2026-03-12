Рейтинг@Mail.ru
Власти Кубы ускоряют переход на возобновляемые источники энергии - РИА Новости, 12.03.2026
04:09 12.03.2026
Власти Кубы ускоряют переход на возобновляемые источники энергии
Власти Кубы ускоряют переход на возобновляемые источники энергии - РИА Новости, 12.03.2026
Власти Кубы ускоряют переход на возобновляемые источники энергии
Власти Кубы ускоряют переход на возобновляемые источники энергии, расширяя установку солнечных электростанций и стимулируя покупку фотоэлектрических модулей для РИА Новости, 12.03.2026
Власти Кубы ускоряют переход на возобновляемые источники энергии

На Кубе рассказали о сложностях перехода на солнечную энергию

ГАВАНА, 12 мар - РИА Новости. Власти Кубы ускоряют переход на возобновляемые источники энергии, расширяя установку солнечных электростанций и стимулируя покупку фотоэлектрических модулей для домов и социальных учреждений на фоне затяжного энергетического кризиса в стране, однако этот процесс сталкивается с объяснимыми сложностями, рассказали РИА Новости представители правительства острова, малого бизнеса и НПО.
"Куба перестала рассматривать возобновляемую энергетику как экологический жест и стала воспринимать её как операцию по национальному спасению", - заявил агентству министр науки, технологий и окружающей среды республики Армандо Родригес Батиста.
Власти острова реализуют программу установки почти сотни солнечных парков, а также распределения компактных солнечных модулей для населения и социальных учреждений. Ожидается, что около 10 тысяч домохозяйств смогут получить такие системы, которые уже устанавливаются в больницах, домах матери и ребёнка и других учреждениях.
В феврале на острове началась продажа фотоэлектрических модулей сотрудникам государственного сектора - прежде всего работникам здравоохранения и образования - в рамках национального плана стимулирования на фоне частых и продолжительных отключений электроэнергии.
Центральный банк Кубы сообщил о введении кредитных программ в национальной валюте для покупки таких систем. Частные компании, малые и средние предприятия, а также сельскохозяйственные кооперативы начали устанавливать солнечные панели в поиске более устойчивого источника энергии.
Бухгалтер Лейдис Торрес, владелица небольшой кофейни в гаванском районе Поголотти, рассказала агентству, что хотела бы купить для работы фотоэлектрический модуль, однако цены у частных компаний довольно высокие: речь идёт не только о панели, необходим также инвертор и аккумулятор, и все это продается за валюту. Комплект оборудования мощностью 1,5 кВт стоит, по ее словам, "не менее 900 долларов".
По словам министра Родригеса Батисты, за последние 12 месяцев установленная мощность солнечной генерации на Кубе увеличилась более чем в четыре раза - с 262 мегаватт в конце 2024 года до примерно 1,2 тысячи мегаватт к концу 2025 года.
Власти рассчитывают довести долю электроэнергии из возобновляемых источников до 100% к 2050 году. Одним из ключевых технических ограничений остаётся отсутствие достаточных мощностей для хранения энергии: после захода солнца генерация падает, и для решения этой проблемы необходимо строительство крупных объектов накопления энергии.
"Блокада США перекрыла любой доступ к ресурсам, которые легко приобретались во время существования социалистического лагеря", - указал Алоис Аренсибия, член совета директоров НПО Cuba Solar, комментируя сложности в энергетическом переходе.
По словам активиста, который занимается продвижением чистых источников энергии как пути к "энергетическому суверенитету", развитие возобновляемой энергетики должно сопровождаться децентрализацией генерации и усилением локальной самодостаточности, чтобы в случае аварий или стихийных бедствий местные сообщества могли продолжать функционировать автономно. При этом одним из главных вызовов остается "изменение менталитета" участников и администраторов экономической деятельности.
