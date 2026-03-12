Утверждения об исходящей от Гаваны угрозе абсурдны, заявил постпред Кубы

ЖЕНЕВА, 12 мар – РИА Новости. Утверждения США о том, что Куба является угрозой их национальной безопасности, абсурдны, Гавана не угрожает ни Штатам, ни какой-либо другой стране, заявил РИА Новости постоянный представитель Кубы при ООН в Женеве Родольфо Бенитес Версон.

"Правительство США начало новую эскалацию против Кубы в попытках ввести блокаду поставок топлива в нашу страну. В качестве оправдания таких крайних мер оно использует абсурдное утверждение о том, что Куба представляет собой "необычную и чрезвычайную угрозу" национальной безопасности США. Куба не угрожает США или какой-либо другой стране", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Куба не поддерживала никакой враждебной деятельности против США и не позволяла использовать свою территорию против какой-либо другой страны.

"Напротив, мы являемся и будем оставаться страной мира и солидарности", - сказал постпред.

В конце февраля МВД Кубы сообщило, что катер под американским флагом вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, ответным огнем кубинские пограничники ликвидировали четырех человек на судне, еще шестеро были задержаны. Все они были кубинцами, проживающими в Соединенных Штатах, указало ведомство. Позже МВД республики сообщило, что скончался пятый участник вооруженного нападения на морское подразделение пограничных войск Кубы, получивший ранения во время столкновения.