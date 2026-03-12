Рейтинг@Mail.ru
Утверждения об исходящей от Гаваны угрозе абсурдны, заявил постпред Кубы - РИА Новости, 12.03.2026
03:17 12.03.2026
Утверждения об исходящей от Гаваны угрозе абсурдны, заявил постпред Кубы
Утверждения США о том, что Куба является угрозой их национальной безопасности, абсурдны, Гавана не угрожает ни Штатам, ни какой-либо другой стране, заявил РИА... РИА Новости, 12.03.2026
Утверждения об исходящей от Гаваны угрозе абсурдны, заявил постпред Кубы

© РИА Новости / Павел Герасимов | Перейти в медиабанкГавана. Площадь Революции. Здание Министерства внутренних дел Республики Куба
Гавана. Площадь Революции. Здание Министерства внутренних дел Республики Куба
© РИА Новости / Павел Герасимов
Перейти в медиабанк
Гавана. Площадь Революции. Здание Министерства внутренних дел Республики Куба. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 12 мар – РИА Новости. Утверждения США о том, что Куба является угрозой их национальной безопасности, абсурдны, Гавана не угрожает ни Штатам, ни какой-либо другой стране, заявил РИА Новости постоянный представитель Кубы при ООН в Женеве Родольфо Бенитес Версон.
"Правительство США начало новую эскалацию против Кубы в попытках ввести блокаду поставок топлива в нашу страну. В качестве оправдания таких крайних мер оно использует абсурдное утверждение о том, что Куба представляет собой "необычную и чрезвычайную угрозу" национальной безопасности США. Куба не угрожает США или какой-либо другой стране", - сказал дипломат.
Флаги Кубы и США в Гаване
Постпред Кубы при ООН рассказал, какое оружие было на катере под флагом США
Вчера, 17:54
Он подчеркнул, что Куба не поддерживала никакой враждебной деятельности против США и не позволяла использовать свою территорию против какой-либо другой страны.
"Напротив, мы являемся и будем оставаться страной мира и солидарности", - сказал постпред.
В конце февраля МВД Кубы сообщило, что катер под американским флагом вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, ответным огнем кубинские пограничники ликвидировали четырех человек на судне, еще шестеро были задержаны. Все они были кубинцами, проживающими в Соединенных Штатах, указало ведомство. Позже МВД республики сообщило, что скончался пятый участник вооруженного нападения на морское подразделение пограничных войск Кубы, получивший ранения во время столкновения.
Генеральная прокуратура Кубы сообщила о предъявлении обвинений в терроризме фигурантам дела о попытке вооруженного проникновения на территорию страны.
Дональд Трамп
Трамп пригрозил Кубе переворотом
10 марта, 01:28
 
В миреКубаСШАГаванаООН
 
 
