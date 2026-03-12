КСИР сообщил об очередной атаке на Израиль и базы США

ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны) сообщил об очередной атаке на Израиль и базы США на Ближнем Востоке.

Кроме того, под удар попали центры с оборудованием, а также места хранения подводных беспилотных аппаратов, резервуары с топливом этой базы и комплекс для борьбы с беспилотниками, а также места сборов американских военных.