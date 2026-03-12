Рейтинг@Mail.ru
КСИР сообщил об очередной атаке на Израиль и базы США - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:57 12.03.2026 (обновлено: 21:26 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/ksir-2080308691.html
КСИР сообщил об очередной атаке на Израиль и базы США
КСИР сообщил об очередной атаке на Израиль и базы США - РИА Новости, 12.03.2026
КСИР сообщил об очередной атаке на Израиль и базы США
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны) сообщил об очередной атаке на Израиль и базы США на Ближнем Востоке. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T18:57:00+03:00
2026-03-12T21:26:00+03:00
в мире
сша
израиль
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260312/ksir-2080278505.html
сша
израиль
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
КСИР сообщил об очередной атаке на Израиль и базы США

КСИР: Иран нанес удары по сердцу Тель-Авива и базам США

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны) сообщил об очередной атаке на Израиль и базы США на Ближнем Востоке.
"Была осуществлена 42-я волна операции "Правдивое обещание 4", сопровождавшаяся запуском тяжелым ракет "Эмад", "Гадр", "Хейбаршекан", "Фаттах", а также ударных беспилотников по сердцу Тель-Авива и базам американской армии", - говорится в заявлении КСИР, опубликованном иранским госагентством IRNA.
Позже КСИР сообщил, что военно-морские силы нанесли удар по штабу Пятого флота ВМС США в порту Мина-Сальман в Бахрейне.
Кроме того, под удар попали центры с оборудованием, а также места хранения подводных беспилотных аппаратов, резервуары с топливом этой базы и комплекс для борьбы с беспилотниками, а также места сборов американских военных.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Нефтяные танкеры и грузовые суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В КСИР заявили, что исполнят приказ Хаменеи о закрытии Ормузского пролива
Вчера, 17:15
 
В миреСШАИзраильБлижний ВостокВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала