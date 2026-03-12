КСИР сообщил об очередной атаке на Израиль и базы США

ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны) сообщил об очередной атаке на Израиль и базы США на Ближнем Востоке.
"Была осуществлена 42-я волна операции "Правдивое обещание 4", сопровождавшаяся запуском тяжелым ракет "Эмад", "Гадр", "Хейбаршекан", "Фаттах", а также ударных беспилотников по сердцу Тель-Авива и базам американской армии", - говорится в заявлении КСИР, опубликованном иранским госагентством IRNA.
Позже КСИР сообщил, что военно-морские силы нанесли удар по штабу Пятого флота ВМС США в порту Мина-Сальман в Бахрейне.
Кроме того, под удар попали центры с оборудованием, а также места хранения подводных беспилотных аппаратов, резервуары с топливом этой базы и комплекс для борьбы с беспилотниками, а также места сборов американских военных.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.