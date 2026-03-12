Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали слова Зеленского о сторонниках воссоединения хамством
14:56 12.03.2026
В Крыму назвали слова Зеленского о сторонниках воссоединения хамством
В Крыму назвали слова Зеленского о сторонниках воссоединения хамством - РИА Новости, 12.03.2026
В Крыму назвали слова Зеленского о сторонниках воссоединения хамством
Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко назвал хамством и... РИА Новости, 12.03.2026
В Крыму назвали слова Зеленского о сторонниках воссоединения хамством

Бондаренко: слова Зеленского о сторонниках воссоединения Крыма с РФ - хамство

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко назвал хамством и неадекватностью слова Владимира Зеленского о сторонниках воссоединения Крыма с Россией.
Зеленский в интервью изданию Politico заявил, что не считает за людей тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
"Хамство и неадекватность становятся визитной карточкой Зеленского. Крымчане и украинские переселенцы только с воссоединением Крыма с Россией обрели человеческие условия жизни, в отличии от граждан Украины, подверженных преступлениям киевского режима", - сказал Бондаренко РИА Новости.
По его словам, враждебная риторика Зеленского в преддверии 12 годовщины воссоединения полуострова с Россией в который раз подтверждает правильность выбора крымчан в 2014 году и в последующем жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Захарова ответила на оскорбление крымчан Зеленским
Вчера, 14:19
 
Заголовок открываемого материала