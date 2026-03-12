СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко назвал хамством и неадекватностью слова Владимира Зеленского о сторонниках воссоединения Крыма с Россией.

Зеленский в интервью изданию Politico заявил, что не считает за людей тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.

"Хамство и неадекватность становятся визитной карточкой Зеленского. Крымчане и украинские переселенцы только с воссоединением Крыма с Россией обрели человеческие условия жизни, в отличии от граждан Украины, подверженных преступлениям киевского режима", - сказал Бондаренко РИА Новости.

По его словам, враждебная риторика Зеленского в преддверии 12 годовщины воссоединения полуострова с Россией в который раз подтверждает правильность выбора крымчан в 2014 году и в последующем жителей ДНР ЛНР , Херсонской и Запорожской областей