https://ria.ru/20260312/krym-2080236630.html
В Крыму назвали слова Зеленского о сторонниках воссоединения хамством
В Крыму назвали слова Зеленского о сторонниках воссоединения хамством - РИА Новости, 12.03.2026
В Крыму назвали слова Зеленского о сторонниках воссоединения хамством
Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко назвал хамством и... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T14:56:00+03:00
2026-03-12T14:56:00+03:00
2026-03-12T14:57:00+03:00
россия
луганская народная республика
запорожская область
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846811119_247:0:2844:1461_1920x0_80_0_0_c898e7b24f91edab7657fb1632f847fd.jpg
https://ria.ru/20260312/zaharova-2080226542.html
россия
луганская народная республика
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846811119_377:0:2668:1718_1920x0_80_0_0_d2ba45fccabe0d0b73d388ef556cd674.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, запорожская область, владимир зеленский, мирный план сша по украине
Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
В Крыму назвали слова Зеленского о сторонниках воссоединения хамством
Бондаренко: слова Зеленского о сторонниках воссоединения Крыма с РФ - хамство
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко назвал хамством и неадекватностью слова Владимира Зеленского о сторонниках воссоединения Крыма с Россией.
Зеленский в интервью изданию Politico заявил, что не считает за людей тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
"Хамство и неадекватность становятся визитной карточкой Зеленского. Крымчане и украинские переселенцы только с воссоединением Крыма с Россией обрели человеческие условия жизни, в отличии от граждан Украины, подверженных преступлениям киевского режима", - сказал Бондаренко РИА Новости.
По его словам, враждебная риторика Зеленского
в преддверии 12 годовщины воссоединения полуострова с Россией
в который раз подтверждает правильность выбора крымчан в 2014 году и в последующем жителей ДНР
, ЛНР
, Херсонской и Запорожской областей
.
Крым
стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине
. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.