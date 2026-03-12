https://ria.ru/20260312/krym-2080146430.html
Готовивший теракт житель Крыма рассказал, как вышел на украинских кураторов
Готовивший теракт житель Крыма рассказал, как вышел на украинских кураторов - РИА Новости, 12.03.2026
Готовивший теракт житель Крыма рассказал, как вышел на украинских кураторов
Задержанный за попытку взорвать российского военного житель Севастополя заявил, что сам через Telegram вышел на кураторов из разведки Украины, следует из видео, РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T10:16:00+03:00
2026-03-12T10:16:00+03:00
2026-03-12T10:38:00+03:00
республика крым
происшествия
севастополь
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080148158_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_74798f004f03628c56860bff5f154acd.jpg
https://ria.ru/20260312/fsb-2080142150.html
республика крым
севастополь
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080148158_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c26fc35c947b2df789446561b5681f7e.jpg
Задержание жителя Крыма, готовившего теракт
Задержание жителя Крыма, готовившего теракт
2026-03-12T10:16
true
PT2M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, происшествия, севастополь, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram
Республика Крым, Происшествия, Севастополь, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram
Готовивший теракт житель Крыма рассказал, как вышел на украинских кураторов
Готовивший теракт житель Крыма вышел на украинских кураторов в Telegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Задержанный за попытку взорвать российского военного житель Севастополя заявил, что сам через Telegram вышел на кураторов из разведки Украины, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ.
"Я посещал информационные паблики в мессенджере Telegram
, на которых увидел призыв к людям, находящимся на оккупированных территориях (по мнению Украины
- ред.) в том, чтобы сообщать информацию, которая была бы интересна украинской разведке. Прошел по этим ссылкам и предложил свои услуги по сообщению такой информации", - рассказал задержанный на видео.
По его словам, с помощью мобильного телефона он отправлять куратору всю информацию, которая была интересна украинской разведке, через мессенджер Telegram.
Ранее сообщалось, что житель Севастополя
фотографировал военную технику в Крыму
.
По информации российской спецслужбы, в Крыму предотвращен теракт против высокопоставленного военного. Местный житель сам вышел на контакт с украинскими спецслужбами и собирал сведения для диверсий. Ему поставили задачу взорвать машину сотрудника Минобороны. Он получил от куратора номер автомобиля, адрес и дату совершения подрыва, а также координаты схрона с бомбой, но был пойман до того, как смог подготовиться.