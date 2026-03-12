Рейтинг@Mail.ru
Готовивший теракт житель Крыма рассказал, как вышел на украинских кураторов - РИА Новости, 12.03.2026
10:16 12.03.2026 (обновлено: 10:38 12.03.2026)
Готовивший теракт житель Крыма рассказал, как вышел на украинских кураторов
Задержанный за попытку взорвать российского военного житель Севастополя заявил, что сам через Telegram вышел на кураторов из разведки Украины, следует из видео, РИА Новости, 12.03.2026
Готовивший теракт житель Крыма рассказал, как вышел на украинских кураторов

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Задержанный за попытку взорвать российского военного житель Севастополя заявил, что сам через Telegram вышел на кураторов из разведки Украины, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ.
"Я посещал информационные паблики в мессенджере Telegram, на которых увидел призыв к людям, находящимся на оккупированных территориях (по мнению Украины - ред.) в том, чтобы сообщать информацию, которая была бы интересна украинской разведке. Прошел по этим ссылкам и предложил свои услуги по сообщению такой информации", - рассказал задержанный на видео.
По его словам, с помощью мобильного телефона он отправлять куратору всю информацию, которая была интересна украинской разведке, через мессенджер Telegram.
Ранее сообщалось, что житель Севастополя фотографировал военную технику в Крыму.
По информации российской спецслужбы, в Крыму предотвращен теракт против высокопоставленного военного. Местный житель сам вышел на контакт с украинскими спецслужбами и собирал сведения для диверсий. Ему поставили задачу взорвать машину сотрудника Минобороны. Он получил от куратора номер автомобиля, адрес и дату совершения подрыва, а также координаты схрона с бомбой, но был пойман до того, как смог подготовиться.
Задержание жителя Севастополя, планировавшего покушение на российского военного в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
ФСБ раскрыла подробности подготовки украинским агентом теракта в Крыму
Вчера, 09:59
 
Республика КрымПроисшествияСевастопольУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Telegram
 
 
