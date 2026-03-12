Готовивший теракт житель Крыма рассказал, как вышел на украинских кураторов

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Задержанный за попытку взорвать российского военного житель Севастополя заявил, что сам через Telegram вышел на кураторов из разведки Украины, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ.

По его словам, с помощью мобильного телефона он отправлять куратору всю информацию, которая была интересна украинской разведке, через мессенджер Telegram.

По информации российской спецслужбы, в Крыму предотвращен теракт против высокопоставленного военного. Местный житель сам вышел на контакт с украинскими спецслужбами и собирал сведения для диверсий. Ему поставили задачу взорвать машину сотрудника Минобороны. Он получил от куратора номер автомобиля, адрес и дату совершения подрыва, а также координаты схрона с бомбой, но был пойман до того, как смог подготовиться.