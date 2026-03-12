https://ria.ru/20260312/krym-2080140807.html
В Крыму возбудили дело после попытки взорвать российского военного
В Крыму возбудили дело после попытки взорвать российского военного
В Крыму возбудили дело после попытки взорвать российского военного
Уголовное дело по статьям о подготовке к теракту и госизмене возбуждено после попытки взорвать российского военного, сообщил ЦОС ФСБ РФ.
россия
республика крым
севастополь
В Крыму возбудили дело после попытки взорвать российского военного
ФСБ: в Крыму возбудили уголовное дело после попытки взорвать военного
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Уголовное дело по статьям о подготовке к теракту и госизмене возбуждено после попытки взорвать российского военного, сообщил ЦОС ФСБ РФ.
"Следственным отделом УФСБ России
по Республике Крым
и городу Севастополю
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 205 (подготовка к террористическому акту) и ст. 275 (государственная измена) УК России", - говорится в сообщении.
Злоумышленник в мессенджере Telegram
инициативно вышел на запрещённую в России подконтрольную спецслужбам Украины
террористическую организацию. Для неё он собирал информацию про российских военных для организации диверсионно-террористической деятельности на территории РФ.
Севастополец получил задание ликвидировать военнослужащего ВС РФ путем закладки под его автомобиль самодельного радиоуправляемого взрывного устройства. Куратор сообщил ему о тайнике с взрывным устройством, назвал номер автомобиля, адрес проживания военнослужащего и дату, когда нужно было совершить теракт.
Злоумышленник задержан и арестован, преступление он совершить не успел.