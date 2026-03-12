Рейтинг@Mail.ru
В Крыму возбудили дело после попытки взорвать российского военного
09:53 12.03.2026 (обновлено: 10:33 12.03.2026)
В Крыму возбудили дело после попытки взорвать российского военного
В Крыму возбудили дело после попытки взорвать российского военного - РИА Новости, 12.03.2026
В Крыму возбудили дело после попытки взорвать российского военного
Уголовное дело по статьям о подготовке к теракту и госизмене возбуждено после попытки взорвать российского военного, сообщил ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T09:53:00+03:00
2026-03-12T10:33:00+03:00
происшествия
россия
республика крым
севастополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
республика крым
севастополь
Новости
происшествия, россия, республика крым, севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Республика Крым, Севастополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Крыму возбудили дело после попытки взорвать российского военного

ФСБ: в Крыму возбудили уголовное дело после попытки взорвать военного

© ЦОС ФСБ РоссииЗадержание жителя Севастополя, планировавшего покушение на российского военного в Крыму
Задержание жителя Севастополя, планировавшего покушение на российского военного в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© ЦОС ФСБ России
Задержание жителя Севастополя, планировавшего покушение на российского военного в Крыму
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Уголовное дело по статьям о подготовке к теракту и госизмене возбуждено после попытки взорвать российского военного, сообщил ЦОС ФСБ РФ.
"Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 205 (подготовка к террористическому акту) и ст. 275 (государственная измена) УК России", - говорится в сообщении.
Злоумышленник в мессенджере Telegram инициативно вышел на запрещённую в России подконтрольную спецслужбам Украины террористическую организацию. Для неё он собирал информацию про российских военных для организации диверсионно-террористической деятельности на территории РФ.
Севастополец получил задание ликвидировать военнослужащего ВС РФ путем закладки под его автомобиль самодельного радиоуправляемого взрывного устройства. Куратор сообщил ему о тайнике с взрывным устройством, назвал номер автомобиля, адрес проживания военнослужащего и дату, когда нужно было совершить теракт.
Злоумышленник задержан и арестован, преступление он совершить не успел.
Задержанный житель Владимирской области, готовивший подрыв авиатехники - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
ФСБ задержала жителя Владимирской области, готовившего подрыв авиатехники
11 марта, 09:49
 
ПроисшествияРоссияРеспублика КрымСевастопольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Заголовок открываемого материала