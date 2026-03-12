В Крыму возбудили дело после попытки взорвать российского военного

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Уголовное дело по статьям о подготовке к теракту и госизмене возбуждено после попытки взорвать российского военного, сообщил ЦОС ФСБ РФ.

Севастополец получил задание ликвидировать военнослужащего ВС РФ путем закладки под его автомобиль самодельного радиоуправляемого взрывного устройства. Куратор сообщил ему о тайнике с взрывным устройством, назвал номер автомобиля, адрес проживания военнослужащего и дату, когда нужно было совершить теракт.