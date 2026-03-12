Рейтинг@Mail.ru
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" приговорили к пожизненным срокам - РИА Новости, 12.03.2026
13:36 12.03.2026 (обновлено: 13:39 12.03.2026)
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" приговорили к пожизненным срокам
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" приговорили к пожизненным срокам - РИА Новости, 12.03.2026
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" приговорили к пожизненным срокам
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненным срокам 15 из 19 фигурантов дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл". Он произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал.
2026-03-12T13:36:00+03:00
2026-03-12T13:39:00+03:00
видео
крокус
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080209387_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6fd3db9ef4d732735493e7ed92df789f.jpg
московская область (подмосковье)
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" приговорили к пожизненным срокам
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненным срокам 15 из 19 фигурантов дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл". Он произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили более 600 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. Объем уголовного дела составил 478 томов. В ходе расследования было проведено более 2700 судебных экспертиз.
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" приговорили к пожизненным срокам

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненным срокам 15 из 19 фигурантов дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл". Он произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал.
В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили более 600 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
Объем уголовного дела составил 478 томов. В ходе расследования было проведено более 2700 судебных экспертиз.
 
Видео Крокус Крокус Сити Холл Следственный комитет России (СК РФ) Московская область (Подмосковье)
 
 
Заголовок открываемого материала