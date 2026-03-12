Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" приговорили к пожизненным срокам

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Читать ria.ru в Дзен Max Telegram

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненным срокам 15 из 19 фигурантов дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл". Он произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал.