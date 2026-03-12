https://ria.ru/20260312/krokus-2080211727.html
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" приговорили к пожизненным срокам
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" приговорили к пожизненным срокам
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненным срокам 15 из 19 фигурантов дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл". Он произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал.
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненным срокам 15 из 19 фигурантов дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл". Он произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили более 600 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
Объем уголовного дела составил 478 томов. В ходе расследования было проведено более 2700 судебных экспертиз.
