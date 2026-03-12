https://ria.ru/20260312/krokus-2080188130.html
Защита обжалует приговор фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Защита обжалует приговор фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 12.03.2026
Защита обжалует приговор фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Защита фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле" обжалует приговор, сообщили РИА Новости адвокаты ряда фигурантов, получивших пожизненные сроки.
Защита обжалует приговор фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Защита фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле" обжалует приговор, сообщили РИА Новости адвокаты ряда фигурантов, получивших пожизненные сроки.
По их словам, приговор будет обжалован в апелляционном порядке.
В четверг 2-й Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов к пожизненным срокам, ещё четверым назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 19 лет 11 месяцев до 22,5 лет.