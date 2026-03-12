Защита обжалует приговор фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

По их словам, приговор будет обжалован в апелляционном порядке.

В четверг 2-й Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов к пожизненным срокам, ещё четверым назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 19 лет 11 месяцев до 22,5 лет.