СК установил, что теракт в "Крокусе" был совершен в интересах Украины
Следователи установил, что теракт в "Крокусе" был спланирован и совершен в интересах действующего руководства Украины в целях дестабилизации ситуации в России,... РИА Новости, 12.03.2026
СК установил, что теракт в "Крокусе" был совершен в интересах Украины
