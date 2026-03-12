Рейтинг@Mail.ru
СК установил, что теракт в "Крокусе" был совершен в интересах Украины - РИА Новости, 12.03.2026
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
12:16 12.03.2026
СК установил, что теракт в "Крокусе" был совершен в интересах Украины
СК установил, что теракт в "Крокусе" был совершен в интересах Украины - РИА Новости, 12.03.2026
СК установил, что теракт в "Крокусе" был совершен в интересах Украины
Следователи установил, что теракт в "Крокусе" был спланирован и совершен в интересах действующего руководства Украины в целях дестабилизации ситуации в России,... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T12:16:00+03:00
2026-03-12T12:16:00+03:00
СК установил, что теракт в "Крокусе" был совершен в интересах Украины

СК: теракт в "Крокусе" был совершен в интересах Украины для дестабилизации в РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОглашение приговора обвиняемым по делу о теракте в "Крокус Сити Холл"
Оглашение приговора обвиняемым по делу о теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Оглашение приговора обвиняемым по делу о теракте в "Крокус Сити Холл"
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Следователи установил, что теракт в "Крокусе" был спланирован и совершен в интересах действующего руководства Украины в целях дестабилизации ситуации в России, сообщил СК РФ в своем канале платформе Max.
"Достоверно установлено, что это бесчеловечное преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране", - говорится в сообщении.
Оглашение приговора обвиняемым по делу о теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
Обстановка в зале суда перед оглашением приговора обвиняемым в совершении теракта в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Теракт в "Крокус Сити Холле"УкраинаРоссияКрасногорскСледственный комитет России (СК РФ)Крокус Сити Холл
 
 
