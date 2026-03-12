https://ria.ru/20260312/krokus-2080181915.html
СК рассказал о работе по поимке причастных к теракту в "Крокусе"
СК рассказал о работе по поимке причастных к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 12.03.2026
СК рассказал о работе по поимке причастных к теракту в "Крокусе"
Российские следователи активно взаимодействует с правоохранителями других стран для выявления местонахождения причастных к теракту в "Крокус сити холле",... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T12:13:00+03:00
2026-03-12T12:13:00+03:00
2026-03-12T13:13:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
россия
происшествия
красногорск
следственный комитет россии (ск рф)
крокус сити холл
крокус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080162057_0:326:3030:2030_1920x0_80_0_0_37252d27c34d1ffe67cb8586111dd30d.jpg
https://ria.ru/20260312/prigovor-2080168857.html
россия
красногорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080162057_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8c77026268b826967254393a404e63df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, красногорск, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Происшествия, Красногорск, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус Сити Холл, Крокус
СК рассказал о работе по поимке причастных к теракту в "Крокусе"
СК взаимодействует с другими странами для поимки участников теракта в "Крокусе"