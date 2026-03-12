Рейтинг@Mail.ru
Суд взыскал с обвиняемых в теракте в "Крокусе" более 200 миллионов рублей - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:53 12.03.2026 (обновлено: 11:58 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/krokus-2080175026.html
Суд взыскал с обвиняемых в теракте в "Крокусе" более 200 миллионов рублей
Суд взыскал с обвиняемых в теракте в "Крокусе" более 200 миллионов рублей - РИА Новости, 12.03.2026
Суд взыскал с обвиняемых в теракте в "Крокусе" более 200 миллионов рублей
Второй Западный окружной военный суд удовлетворил гражданские иски к фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле" на сумму более 200 миллионов рублей,... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T11:53:00+03:00
2026-03-12T11:58:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
крокус
происшествия
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080157698_0:374:2863:1985_1920x0_80_0_0_28056dc0163f8031e0ef175a742fda99.jpg
https://ria.ru/20260312/prigovor-2080168857.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080157698_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5d402e7371deee16377778cb83c14d58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
крокус, происшествия, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, Происшествия, Крокус Сити Холл
Суд взыскал с обвиняемых в теракте в "Крокусе" более 200 миллионов рублей

РИА Новости: суд взыскал с обвиняемых в теракте в "Крокусе" более 200 млн руб

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОбстановка в зале суда перед оглашением приговора обвиняемым в совершении теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Обстановка в зале суда перед оглашением приговора обвиняемым в совершении теракта в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Обстановка в зале суда перед оглашением приговора обвиняемым в совершении теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд удовлетворил гражданские иски к фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле" на сумму более 200 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Иски к обвиняемым были поданы потерпевшими физлицами, указавшими, что преступлением им был причинен физический или моральный вред. Также иски были заявлены и компаниями, понесшими имущественный вред. Общая сумма удовлетворенных судом исков превысила 200 миллионов рублей, фигурантов обязали солидарно выплатить эти средства заявителям.
Фигурантов дела о теракте в Крокусе приговорили к пожизненным срокам - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" приговорили к пожизненным срокам
Вчера, 11:29
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"КрокусПроисшествияКрокус Сити Холл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала