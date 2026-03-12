https://ria.ru/20260312/krokus-2080175026.html
Суд взыскал с обвиняемых в теракте в "Крокусе" более 200 миллионов рублей
Суд взыскал с обвиняемых в теракте в "Крокусе" более 200 миллионов рублей - РИА Новости, 12.03.2026
Суд взыскал с обвиняемых в теракте в "Крокусе" более 200 миллионов рублей
Второй Западный окружной военный суд удовлетворил гражданские иски к фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле" на сумму более 200 миллионов рублей,... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T11:53:00+03:00
2026-03-12T11:53:00+03:00
2026-03-12T11:58:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
крокус
происшествия
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080157698_0:374:2863:1985_1920x0_80_0_0_28056dc0163f8031e0ef175a742fda99.jpg
https://ria.ru/20260312/prigovor-2080168857.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080157698_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5d402e7371deee16377778cb83c14d58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крокус, происшествия, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, Происшествия, Крокус Сити Холл
Суд взыскал с обвиняемых в теракте в "Крокусе" более 200 миллионов рублей
РИА Новости: суд взыскал с обвиняемых в теракте в "Крокусе" более 200 млн руб