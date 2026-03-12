Рейтинг@Mail.ru
Четыре фигуранта дела о теракте в "Крокусе" получили от 19 до 22,5 лет
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:42 12.03.2026 (обновлено: 11:49 12.03.2026)
Четыре фигуранта дела о теракте в "Крокусе" получили от 19 до 22,5 лет
крокус
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
красногорск
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
крокус, происшествия, красногорск, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)
Крокус, Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Четыре фигуранта дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" получили сроки от 19 лет 11 месяцев до 22 с половиной лет, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Речь идет об Алишере Касимове, сдавшем исполнителям теракта квартиру, а также о двух братьях Исломовых и их отце, которые продали боевикам автомобиль. Из этих четверых Касимов получил самое большое наказание - 22,5 года, Исломовых приговорили к лишению свободы на срок 19 лет 11 месяцев.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
Фигурантов дела о теракте в Крокусе приговорили к пожизненным срокам
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" приговорили к пожизненным срокам
Теракт в "Крокус Сити Холле"КрокусПроисшествияКрасногорскКрокус Сити ХоллСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
