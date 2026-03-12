Обстановка в зале суда перед оглашением приговора обвиняемым в совершении теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл"

Четыре фигуранта дела о теракте в "Крокусе" получили от 19 до 22,5 лет

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Четыре фигуранта дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" получили сроки от 19 лет 11 месяцев до 22 с половиной лет, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Речь идет об Алишере Касимове, сдавшем исполнителям теракта квартиру, а также о двух братьях Исломовых и их отце, которые продали боевикам автомобиль. Из этих четверых Касимов получил самое большое наказание - 22,5 года, Исломовых приговорили к лишению свободы на срок 19 лет 11 месяцев.

Террористический акт в концертном зале " Крокус сити холл " в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК , погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.