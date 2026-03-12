https://ria.ru/20260312/krokus-2080172881.html
Четыре фигуранта дела о теракте в "Крокусе" получили от 19 до 22,5 лет
Четыре фигуранта дела о теракте в "Крокусе" получили от 19 до 22,5 лет - РИА Новости, 12.03.2026
Четыре фигуранта дела о теракте в "Крокусе" получили от 19 до 22,5 лет
Четыре фигуранта дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" получили сроки от 19 лет 11 месяцев до 22 с половиной лет, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.03.2026
красногорск
крокус, происшествия, красногорск, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Четыре фигуранта дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" получили сроки от 19 лет 11 месяцев до 22 с половиной лет, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Речь идет об Алишере Касимове, сдавшем исполнителям теракта квартиру, а также о двух братьях Исломовых и их отце, которые продали боевикам автомобиль. Из этих четверых Касимов получил самое большое наказание - 22,5 года, Исломовых приговорили к лишению свободы на срок 19 лет 11 месяцев.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл
" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК
, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.