Суд приговорил главаря напавших на "Крокус" к пожизненному сроку
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:30 12.03.2026 (обновлено: 11:31 12.03.2026)
Суд приговорил главаря напавших на "Крокус" к пожизненному сроку
Суд приговорил главаря напавших на "Крокус" к пожизненному сроку - РИА Новости, 12.03.2026
Суд приговорил главаря напавших на "Крокус" к пожизненному сроку
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы Шамсидина Фаридуни, предполагаемого главаря напавших на "Крокус сити холл"... РИА Новости, 12.03.2026
Суд приговорил главаря напавших на "Крокус" к пожизненному сроку

РИА Новости: суд приговорил главаря напавших на "Крокус" к пожизненному сроку

Обстановка в зале суда перед оглашением приговора обвиняемым в совершении теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл"
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы Шамсидина Фаридуни, предполагаемого главаря напавших на "Крокус сити холл" террористов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Фаридуни наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 18 лет в тюрьме, оставшейся части наказания – в колонии особого режима, со штрафом в размере 990 тысяч рублей", - огласила решение судебная коллегия.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
"Заплатить обещали в Киеве". Какие сроки получили террористы из "Крокуса"
