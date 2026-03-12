Обстановка в зале суда перед оглашением приговора обвиняемым в совершении теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл"

Суд приговорил главаря напавших на "Крокус" к пожизненному сроку

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы Шамсидина Фаридуни, предполагаемого главаря напавших на "Крокус сити холл" террористов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Назначить Фаридуни наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 18 лет в тюрьме, оставшейся части наказания – в колонии особого режима, со штрафом в размере 990 тысяч рублей", - огласила решение судебная коллегия.

Террористический акт в концертном зале " Крокус сити холл " в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК , погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.