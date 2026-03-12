Фигурантам дела о теракте в "Крокусе" оглашают приговор

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приступил к оглашению приговора фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле", передает корреспондент РИА Новости.

Уголовное дело расследовали чуть больше года. Всего на скамье подсудимых 19 человек, 13 обвиняют в терроризме, остальных — в содействии преступлениям такого характера. Обвинение запросило пожизненное для 15 из них. Также фигурантов призвали лишить приобретенного гражданства.