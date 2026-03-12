Фигурантам дела о теракте в "Крокусе" оглашают приговор

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приступил к оглашению приговора фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле", передает корреспондент РИА Новости.
Прокурор ранее потребовал пожизненные сроки четырем исполнителям: Шамсидину Фаридуни, Далерджону Мирзоеву, Мухаммадсобиру Файзову и Саидакрами Рачабализоде.
Уголовное дело расследовали чуть больше года. Всего на скамье подсудимых 19 человек, 13 обвиняют в терроризме, остальных — в содействии преступлениям такого характера. Обвинение запросило пожизненное для 15 из них. Также фигурантов призвали лишить приобретенного гражданства.
Слушания проводил Второй Западный окружной военный суд в закрытом режиме преимущественно в здании Мосгорсуда из-за повышенной вместительности одного из его залов.
Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 147 человек, еще 336 получили ранения, трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Как установил СК, преступление было совершено в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.