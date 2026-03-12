Рейтинг@Mail.ru
Фигурантам дела о теракте в "Крокусе" оглашают приговор
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:07 12.03.2026 (обновлено: 11:22 12.03.2026)
Фигурантам дела о теракте в "Крокусе" оглашают приговор
Фигурантам дела о теракте в "Крокусе" оглашают приговор - РИА Новости, 12.03.2026
Фигурантам дела о теракте в "Крокусе" оглашают приговор
Второй Западный окружной военный суд приступил к оглашению приговора фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.03.2026
1920
1920
true
Фигурантам дела о теракте в "Крокусе" оглашают приговор

РИА Новости: началось оглашение приговора фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Обстановка в зале суда перед оглашением приговора обвиняемым в совершении теракта в "Крокус Сити Холле"
Обстановка в зале суда перед оглашением приговора обвиняемым в совершении теракта в "Крокус Сити Холле"
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приступил к оглашению приговора фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле", передает корреспондент РИА Новости.
Прокурор ранее потребовал пожизненные сроки четырем исполнителям: Шамсидину Фаридуни, Далерджону Мирзоеву, Мухаммадсобиру Файзову и Саидакрами Рачабализоде.
"Заплатить обещали в Киеве". Какие сроки получили террористы из "Крокуса"
Уголовное дело расследовали чуть больше года. Всего на скамье подсудимых 19 человек, 13 обвиняют в терроризме, остальных — в содействии преступлениям такого характера. Обвинение запросило пожизненное для 15 из них. Также фигурантов призвали лишить приобретенного гражданства.
Слушания проводил Второй Западный окружной военный суд в закрытом режиме преимущественно в здании Мосгорсуда из-за повышенной вместительности одного из его залов.
Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 147 человек, еще 336 получили ранения, трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Как установил СК, преступление было совершено в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.
В крови у трех исполнителей теракта в "Крокусе" нашли наркотики
