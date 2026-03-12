"Заплатить обещали в Киеве". Что грозит террористам из "Крокуса"

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. Более 600 пострадавших, 150 погибших и шестимиллиардный ущерб — сегодня 2-й Западный окружной военный суд огласит приговор тем, кто совершил теракт в "Крокусе Сити Холле". Прокурор требует пожизненного срока, обвиняемые просят о снисхождении. О том, как силовики раскрыли преступную цепочку и кто за ней стоит, — в материале РИА Новости.

Белый Renault

Вечером 22 марта 2024-го поклонники группы "Пикник" собрались в концертном зале "Крокуса". Почти все билеты раскупили, ожидался аншлаг — более шести тысяч человек. Перед самым началом, около 20:00, в холле раздались выстрелы. Затем в зал ворвались несколько вооруженных преступников.

"Между вторым и третьим звонком через партер пробежали как минимум трое в камуфляже и без масок, — рассказывал тогда корреспондент РИА Новости, оказавшийся на месте трагедии. — Они стреляли из автоматов и бросили гранату или зажигательную шашку. Люди легли на пол. Минут через 15-20 стали выбираться ползком. Кому-то это удалось".

Нападение в общей сложности длилось около 14 минут. Судя по видеозаписям, четверо террористов открыли огонь около входа № 14 в 19:59. Спустя три минуты они уже расстреливали людей в зрительном зале. А в 20:13 выбежали через тот же вход, сели в белый автомобиль и скрылись. Перед этим подожгли здание.

Видеокамеры зафиксировали и лица преступников, и марку машины. Пока спасатели тушили пожар, выводили людей, а медики оказывали пострадавшим первую помощь, оперативники искали белый Renault Symbol.

Легковушку вскоре обнаружили: мчалась в сторону границы с Украиной. Не доехали всего сто километров. В Брянской области взяли всех четверых, а именно: Шамсидина Фаридуни**, Далерджона Мирзоева**, Мухаммадсобира Файзова** и Рачабализоду Саидакрами Муродали**.

Распределение ролей

В течение следующих суток сотрудники ФСБ, МВД и СК России задержали еще 11 подозреваемых — членов террористической организации "Вилаят Хорасан"*. Преступление, по версии СК, спланировали заранее и совершили "в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране".

Террористы по указке кураторов тщательно готовились и четко распределили роли. Одни фигуранты приехали в Россию из-за рубежа, где проходили подготовку. Другие, жившие в Московском регионе, занимались поиском и доставкой оружия. Третьи обеспечивали исполнителей транспортом.

Вечером 22 марта 2024-го Фаридуни первым прибыл в "Крокус" и, проведя разведку, велел соучастникам выезжать. Примерно в 18:35 они прошли внутрь. Сели в одном из кафе, пили кофе. Затем спустились на первый этаж.

Фаридуни незадолго до этого приобрел с рук у женщины за семь тысяч рублей билет на концерт. "Рядом с ней стоял знакомый и сказал: "Очень странно, что он купил только один билет, в то время как с ним еще несколько человек", — позже сообщил один из свидетелей.

Однако та женщина ничего не заподозрила. Потом она опознала недавнего покупателя и обратилась в полицию.

Украинский след

Фаридуни, вооружившись автоматом, двинулся первым. Следом — Мирзоев, который должен был "добивать ножом раненых". В случае ранения или гибели подельника — забрать его оружие, продолжать стрелять по людям, а потом устроить пожар.

Уже покидая место преступления, Мирзоев намеренно сбил на пешеходном переходе семью с двумя детьми. Они выжили, но получили травмы.

"Все совершаемые нами действия — как по подготовке к теракту, так и при его совершении — полностью планировались и координировались неким Сайфулло, — следует из показаний Рачабализоды Муродали. — Мы точно знали, что пути нашего отхода на Украину с территории России уже были продуманы и спланированы, поэтому никаких дополнительных действий со своей стороны не предпринимали. Кроме того, Сайфулло заверил, что помощь в пересечении границы окажет группа, ожидающая нас в Брянской области".

Пересечь границу планировали нелегально, в обход контрольно-пропускных пунктов. Затем террористы собирались добраться до Киева и, по словам Рачабализоды Муродали, остаться в городе на какое-то время. Там же с ними должны были рассчитаться.

Чуть позднее силовики задержали еще нескольких фигурантов. В итоге за решеткой оказались 19 человек, большинство — мигранты. Между тем, как сообщил посол России в Таджикистане Семен Григорьев, после теракта власти республики усилили работу с уезжающими из страны, чтобы не допустить их вовлечения в экстремистскую деятельность.

Отречение

Уголовное дело расследовали чуть больше года. Список статей обширный: теракт, содействие террористической деятельности, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия.

Из 19 фигурантов 13 обвинили непосредственно в терроризме, остальных — в содействии террористической деятельности. Многие признали вину, принесли извинения потерпевшим и попросили суд о снисхождении. Прокурор требует пожизненного лишения свободы для 15 участников преступления, а также лишения гражданства России тех, кто его приобрел.

Родные некоторых фигурантов отреклись от них и не желают больше общаться. Лишь от одного адвоката поступало ходатайство о разрешении звонков пожилым родителям.

В теракте погибли 150 человек, причем 41 убит из огнестрельного оружия. Еще 609 получили ранения и различные травмы. Общий имущественный ущерб — около шести миллиардов рублей.