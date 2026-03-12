Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал атаку Киева на компрессорную станцию "Русская" - РИА Новости, 12.03.2026
13:08 12.03.2026
Песков прокомментировал атаку Киева на компрессорную станцию "Русская"
Песков прокомментировал атаку Киева на компрессорную станцию "Русская" - РИА Новости, 12.03.2026
Песков прокомментировал атаку Киева на компрессорную станцию "Русская"
Попытки Киева атаковать компрессорную станцию "Русская" являются еще одним нападением на объект, обеспечивающий энергобезопасность целого ряда стран, заявил... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T13:08:00+03:00
2026-03-12T13:08:00+03:00
киев
россия
турция
дмитрий песков
турецкий поток
киев
россия
турция
киев, россия, турция, дмитрий песков, турецкий поток
Киев, Россия, Турция, Дмитрий Песков, Турецкий поток
Песков прокомментировал атаку Киева на компрессорную станцию "Русская"

Песков: попытки атак на КС "Русская" – нападение на энергобезопасность

Компрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Компрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Попытки Киева атаковать компрессорную станцию "Русская" являются еще одним нападением на объект, обеспечивающий энергобезопасность целого ряда стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это береговая компрессорная станция, которая обеспечивает перекачку газа по южному потоку. Это еще одно нападение на объект международной нитки, международного нефтепровода, который обеспечивает энергетическую безопасность и Турции, и целого ряда других стран", - сказал Песков журналистам.
Киевский режим в ночь на 12 марта атаковал ударными дронами самолётного типа компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. Она обеспечивает подачу газа по "Турецкому потоку". Атака была предпринята с целью прекращения поставки газа европейским потребителям. С 3.55 до 06.45 мск расчеты российских средств ПВО и РЭБ уничтожили 10 украинских дронов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Песков назвал попытки Киева атаковать КС "Русская" безрассудными
КиевРоссияТурцияДмитрий ПесковТурецкий поток
 
 
