https://ria.ru/20260312/kreml-2080203575.html
Песков прокомментировал атаку Киева на компрессорную станцию "Русская"
Песков прокомментировал атаку Киева на компрессорную станцию "Русская" - РИА Новости, 12.03.2026
Песков прокомментировал атаку Киева на компрессорную станцию "Русская"
Попытки Киева атаковать компрессорную станцию "Русская" являются еще одним нападением на объект, обеспечивающий энергобезопасность целого ряда стран, заявил... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T13:08:00+03:00
2026-03-12T13:08:00+03:00
2026-03-12T13:08:00+03:00
киев
россия
турция
дмитрий песков
турецкий поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829919698_0:195:3071:1922_1920x0_80_0_0_40807b38b137012cbc891339f8a769af.jpg
https://ria.ru/20260312/peskov-2080199337.html
киев
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829919698_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aad5035ddcc6fa1b2ab276c32f8fe10d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, турция, дмитрий песков, турецкий поток
Киев, Россия, Турция, Дмитрий Песков, Турецкий поток
Песков прокомментировал атаку Киева на компрессорную станцию "Русская"
Песков: попытки атак на КС "Русская" – нападение на энергобезопасность